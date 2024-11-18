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Бернская горная собака

Отличительные особенности бернских горных собак — красивая шерсть и добродушный характер.
Bernese Mountain Dog adult in black and white

О бернской горной собаке

Бернские горные собаки, первоначально использовавшиеся в качестве сторожевых и пастушьих собак на фермах в швейцарском регионе Берн, — это универсальные служебные животные и горячо любимые семейные питомцы. Эффектная трехцветная шерсть этих собак и отличная способность легко приспосабливаться к разным условиям завоевали любовь семей по всему миру.

Представители этой породы уравновешенны, внимательны, бдительны и бесстрашны в повседневных ситуациях, они добродушны к знакомым людям и преданы им. При этом с посторонними держатся уверенно и спокойно.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Швейцария
Размерная категория: Giant
Уверенные / Любвеобильные / Бдительные / Преданные / Уравновешенные / Спокойные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется умеренный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице

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