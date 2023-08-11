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Бордер-колли

Бордер-колли известны во всем мире благодаря своей способности управлять стадом.

О бордер-колли

Бордер-колли отличаются грацией, элегантностью и идеальной сбалансированностью. Это крепкие и выносливые животные, наделенные недюжинным умом и преданностью.

Бордер-колли — очень энергичные рабочие собаки и ласковые компаньоны. Им нужны физические нагрузки и дрессировка, а это значит, что они лучше всего подходят для опытных владельцев или семей, у которых уже были собаки служебных пород.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Трудолюбивые / Упорные / Бдительные / Послушные / Умные / Уверенные

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Нуждается в опытном владельце

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