Бордер-колли
О бордер-колли
Бордер-колли отличаются грацией, элегантностью и идеальной сбалансированностью. Это крепкие и выносливые животные, наделенные недюжинным умом и преданностью.
Бордер-колли — очень энергичные рабочие собаки и ласковые компаньоны. Им нужны физические нагрузки и дрессировка, а это значит, что они лучше всего подходят для опытных владельцев или семей, у которых уже были собаки служебных пород.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Трудолюбивые / Упорные / Бдительные / Послушные / Умные / Уверенные
Основные факты
Хорошо поддается дрессировке
Требуются большие физические нагрузки
Нуждается в опытном владельце
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