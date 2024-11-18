Бретонский эпаньол
О бретонском эпаньоле
Бретонские эпаньолы — элегантные собаки с компактным и крепким телосложением. Это внимательные животные с живым и умным взглядом.
У бретонских эпаньолов есть все качества семейства легавых: умение выслеживать, походка, дальность и верность чутья, инициативность, длительность стойки и подача дичи, а также природные способности к дрессировке.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Франция
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-13 годы
Легко приспосабливаются / Общительные / Умные / Любвеобильные / Уравновешенные / Подвижные
Основные факты
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Требуются постоянные физические и умственные нагрузки
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