Бретонский эпаньол

Бретонские эпаньолы — элегантные собаки с компактным и крепким телосложением. Это внимательные животные с живым и умным взглядом.

У бретонских эпаньолов есть все качества семейства легавых: умение выслеживать, походка, дальность и верность чутья, инициативность, длительность стойки и подача дичи, а также природные способности к дрессировке.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)