Бультерьер стандартный
Стандартные бультерьеры — преданные и смелые собаки, самые настоящие гладиаторы собачьего племени.
О бультерьере стандартном
Стандартные бультерьеры — это уравновешенные собаки, поддающиеся дрессировке, которые особенно хорошо ладят с людьми и подходят на роль компаньона для всей семьи.
Бультерьеры отличаются активностью, крепким, хорошо сбалансированным телосложением, а также живым, решительным и умным выражением. Движения бультерьеров гармоничны, легки, свободны и проворны. У них ритмичный шаг.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 11-14 годы
Подвижные / Решительные / Умные / Упорные / Игривые / Уравновешенные / Легко приспосабливаются / Общительные
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 11-14 годы
Подвижные / Решительные / Умные / Упорные / Игривые / Уравновешенные / Легко приспосабливаются / Общительные
Основные факты
Хорошо ладит с людьми
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно
Поставьте лайк и поделитесь этой страницей