Бультерьер стандартный

Стандартные бультерьеры — это уравновешенные собаки, поддающиеся дрессировке, которые особенно хорошо ладят с людьми и подходят на роль компаньона для всей семьи.

Бультерьеры отличаются активностью, крепким, хорошо сбалансированным телосложением, а также живым, решительным и умным выражением. Движения бультерьеров гармоничны, легки, свободны и проворны. У них ритмичный шаг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)