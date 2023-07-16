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Бультерьер стандартный

Стандартные бультерьеры — преданные и смелые собаки, самые настоящие гладиаторы собачьего племени.
Взрослый бультерьер стандартный, черно-белое изображение

О бультерьере стандартном

Стандартные бультерьеры — это уравновешенные собаки, поддающиеся дрессировке, которые особенно хорошо ладят с людьми и подходят на роль компаньона для всей семьи.

Бультерьеры отличаются активностью, крепким, хорошо сбалансированным телосложением, а также живым, решительным и умным выражением. Движения бультерьеров гармоничны, легки, свободны и проворны. У них ритмичный шаг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 11-14 годы
Подвижные / Решительные / Умные / Упорные / Игривые / Уравновешенные / Легко приспосабливаются / Общительные

Основные факты

Хорошо ладит с людьми
Требуется интенсивная дрессировка
Наличие сада не обязательно

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