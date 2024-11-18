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Бульмастиф

Бульмастифы по размерам меньше мастифов, но гораздо крупнее бульдогов.
Взрослый бульмастиф, черно-белое изображение

О бульмастифе

Бульмастифы — собаки мощного телосложения, которые производят впечатление очень сильных, но не грузных животных. Эти энергичные, бдительные и преданные собаки заслужили репутацию крепких, активных и надежных защитников.

Несмотря на крупные размеры, бульмастифы очень дружелюбны и отлично подходят на роль компаньонов для семьи.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Giant
Средняя продолжительность жизни: 8-10 годы
Умные / Бдительные / Преданные / Сторожевые / Жизнерадостный / Подвижные / Упорные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Требуется владелец с некоторым опытом
Отличная собака для семьи

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