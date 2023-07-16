Итальянский кане-корсо
Об итальянском кане-корсо
Итальянские кане-корсо славятся способностью легко приспосабливаться к различным условиям, сообразительностью и ловкостью, поэтому их повсеместно используют для охраны имущества и скота.
На первый взгляд итальянские кане-корсо кажутся устрашающими, но под грозной внешностью скрываются умные и преданные собаки, которые всегда готовы угодить своему владельцу.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Италия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Жизнерадостный / Сторожевые / Подвижные / Послушные
Основные факты
Отличная сторожевая собака
Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице
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