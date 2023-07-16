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Итальянский кане-корсо

Эти крупные собаки не только весьма крепки и выносливы, но и удивительно гармонично сложены.
Итальянский кане-корсо, черно-белое изображение

Об итальянском кане-корсо

Итальянские кане-корсо славятся способностью легко приспосабливаться к различным условиям, сообразительностью и ловкостью, поэтому их повсеместно используют для охраны имущества и скота.

На первый взгляд итальянские кане-корсо кажутся устрашающими, но под грозной внешностью скрываются умные и преданные собаки, которые всегда готовы угодить своему владельцу.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Италия
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Жизнерадостный / Сторожевые / Подвижные / Послушные

Основные факты

Отличная сторожевая собака
Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице

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