Поговорим о кавалер-кинг-чарльз-спаниелях
Несмотря на малые размеры, эти смелые собаки способны на большее, чем от них ожидаешь. Часто бесстрашные, кавалер-кинг-чарльз-спаниели проявляют любопытство ко всему, что их окружает, и могут быть неожиданно удалыми (в конце концов, они спаниели). В то же время они очень ласковы и сильно привязываются к хозяевам. Известный своими шелковистыми локонами, висячими ушами и выразительными глазами, кавалер-кинг-чарльз-спаниель, несомненно, также является одним из лучших «вилятелей хвостом».
Официальное название: Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Другие названия: Кеви, английский той-спаниель
Происхождение: Великобритания
Склонность к слюнотечению1 out of 5
Потребность в груминге2 out of 5
Степень линьки3 out of 5
Склонность к лаянию2 out of 5
Уровень энергии *1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире5 out of 5
Способность оставаться без присмотра *1 out of 5
Способность стать семейным питомцем *5 out of 5
|Самец
|Самка
|Рост
|Рост
|30.5 - 33 cm
|30.5 - 33 cm
|Вес
|Вес
|5.4 - 8 kg
|5.4 - 8 kg
|Этапы жизни
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 10 месяцев
|От 10 месяцев до 8 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 8 до 12 лет
|От 12 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|От рождения до 2 месяцев
Питание, учитывающее индивидуальные потребности кавалер-кинг-чарльз-спаниеля
Знакомство с кавалер-кинг-чарльз-спаниелем
Всё, что нужно знать о породе
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели, всегда готовые вилять длинным роскошным хвостом, славятся своим милым и кротким нравом. Как одна из самых мелких пород спаниелей, эти собаки хорошо адаптируются к домашней среде и быстро становятся любимым членом семьи. После дрессировки кавалер-кинг-чарльз-спаниели обычно отлично ладят с детьми и другими животными.
Чтобы выяснить происхождение кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, нужно вернуться в XVI век, когда в Европе впервые увидели той-спаниелей, завезенных, возможно, из Восточной Азии. Позже, в XVII веке, эти миниатюрные собаки стали любимцами короля Карла I и его сына Карла II, чем и объясняется их название (очевидно, что данное владельцем имя не отличается особой оригинальностью). Однако только в 1920-х годах кавалер-кинг-чарльз-спаниели стали считаться отдельной породой.
В настоящее время кавалер-кинг-чарльз-спаниель — это одна из самых популярных пород спаниелей, чему также поспособствовал выход популярного сериала HBO «Секс в большом городе». Его поклонники помнят, что порода собаки Шарлотты — кавалер-кинг-чарльз-спаниель по имени Принцесса Дэндиридж Брендивайн (прекрасная кличка, не так ли?).
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели, которыми давно восхищаются за их мягкую шелковистую шерсть, бывают четырех различных окрасов: с вариациями каштанового, белого, черного с подпалинами и рыжего оттенков или, по-научному, окраса бленхейм, трехцветного, рубинового и черно-подпалого. Что объединяет всех кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, так это пушистая шерсть, длинные висячие уши и большие выразительные карие глаза.
Они также характеризуются высоким уровнем приспособляемости и одинаково довольны своим положением как свернувшись калачиком на диване со своими хозяевами, так и на прогулке. Таким образом, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, срок жизни которых может достигать 20 лет, — отличные во всех отношениях собаки-компаньоны.
Два факта о кавалер-кинг-чарльз-спаниелях
1. Действительно королевская история
Царственное происхождение кавалер-кинг-чарльз-спаниелей не было забыто с течением времени. Как и часть названия породы «кинг-чарльз», предшествующее ей слово «кавалер» происходит от термина, использовавшегося для сторонников-роялистов Карла I во времена Английской революции.
2. Портрет в рамке
Еще одним известным поклонником породы
кавалер-кинг-чарльз-спаниель была гламурная голливудская звезда Лорен Бэколл. Ходили слухи,
что актриса настолько любила своего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, что
у нее дома висел его портрет.
История породы
Если говорить об истории породы кавалер-кинг-чарльз-спаниель, подсказка кроется в ее названии. Еще в XVII веке король Карл I и его сын Карл II стали большими поклонниками той-спаниелей — настолько большими, что в их честь и было дано новое название «кинг-чарльз-спаниель». Как отмечал писатель-диарист Сэмюэл Пепис, Карл II больше интересовался своими спаниелями, чем управлением государством.
Порода кинг-чарльз сохраняла свою популярность вплоть до начала XIX века, чему поспособствовало семейство Мальборо в Бленхеймском дворце, представители которого вывели собственный рыже-белый окрас. В викторианскую эпоху любители этих собак начали скрещивать их с похожими азиатскими породами. Это привело к появлению таких черт, как более куполообразная форма черепа и более плоская морда.
Тем не менее изначальная порода той-спаниелей до сих пор фигурирует на многих семейных портретах того времени, а в 1920-х годах богатый американец по имени Розуэлл Элдридж организовал своеобразное соревнование. Его суть состояла в том, что британский заводчик, который сможет вывести спаниелей той разновидности, которая существовала в Старом свете, получит денежный приз. Неудивительно, что это возымело желаемый эффект, и выведенный «новый» тип той-спаниеля получил название «кавалер-кинг-чарльз-спаниель».
Порода получила официальное признание Британского клуба собаководства в 1945 году, хотя в Америке это произошло только в 1996. В настоящее время кавалер-кинг-чарльз-спаниели популярны по обе стороны океана.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики кавалер-кинг-чарльз-спаниеля
1.Шерсть
2.Окрас
3.Голова
4.Морда
5.Тело
Моменты, на которые стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем кавалер-кинг-чарльз-спаниеле
Эта порода подвержена респираторным заболеваниям.
При правильном уходе кавалер-кинг-чарльз-спаниели часто сохраняют хорошее здоровье и в пожилом возрасте, но нужно иметь в виду, что они принадлежат к брахицефалам. Это означает, что их анатомические особенности — плоское лицо и короткий нос из-за формы черепа — потенциально могут вызвать некоторые проблемы со здоровьем. Например, собаки этой породы могут иногда страдать от респираторных нарушений. По этой причине, как и в случае с другими брахицефальными породами, рекомендуется выбирать щенка без чрезмерно выраженных физических характеристик, покупать его у ответственного заводчика и при необходимости обращаться к ветеринарному врачу.
Обязательно отслеживайте любые проблемы со зрением
Еще одна важная особенность кавалер-кинг-чарльз-спаниелей — подверженность проблемам со зрением. По некоторым данным, они подвержены вдвое большему риску заболеваний глаз, чем другие породы. Некоторые из них являются наследственными, как микрофтальмия (аномально маленький размер глаза). Есть и врожденные заболевания, такие как синдром сухого глаза (уменьшение выработки слезной жидкости), а также приобретенные заболевания, например катаракта (от старости или диабета). Но не стоит паниковать, поскольку многие заболевания можно успешно вылечить. Как всегда, заблаговременное обнаружение — залог успешного лечения, поэтому обращайте внимание на любые изменения состояния своего кавалер-кинг-чарльз-спаниеля и регулярно водите его на осмотр к ветеринарному врачу.
Как и у многих маленьких пород собак, у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей есть склонность к стоматологическим нарушениям.
В частности, распространенной проблемой является гингивит. Это воспаление десен, вызванное зубным налетом, которое может привести к рецессии десен и пародонтозу. Последний возникает, когда минералы (кальций) в слюне откладываются в зубном налете и образуют зубной камень. Это, в свою очередь, позволяет бактериям размножаться и провоцировать еще большее воспаление. Не говоря уже о неприятном запахе изо рта. Ежедневная чистка зубов — лучший способ удалить зубной налет, поэтому обязательно выполняйте ее. Регулярные осмотры у стоматолога также помогут сохранить здоровье полости рта. И наконец, важное значение также имеет качественное питание. Например, специальные гранулы для здоровых зубов обеспечивают их механическую очистку, а хелаторы кальция помогают предотвратить образование зубного камня.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья собаки
При выборе корма для кавалер-кинг-чарльз-спаниеля следует учитывать множество факторов: возраст, образ жизни, уровень активности, заболевания и состояние здоровья, в том числе потенциальные болезни и чувствительность. Корм дает энергию для жизненно важных функций собаки. В формуле полнорационного корма должны быть правильно сбалансированы необходимые питательные вещества, чтобы избежать любого дефицита или избытка в диете, поскольку оба варианта могут быть неблагоприятны для животного.
Для здоровья мочевыделительной системы у собаки всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических упражнений возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила.
Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который назначит оптимальную ветеринарную диету.
У щенков кавалер-кинг-чарльз-спаниеля потребность в энергии, белках, минеральных веществах и витаминах намного больше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества не только для поддержания организма, но также для роста и развития. До 10-месячного возраста иммунная система щенков кавалер-кинг-чарльз-спаниеля развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, поможет поддержать их естественные механизмы защиты в период больших перемен, открытий и новых знакомств. Их пищеварительная система работает не так, как у взрослого кавалер-кинг-чарльз-спаниеля: для их еще незрелой пищеварительной системы важны легкоусвояемые белки, которые будут эффективно использоваться организмом. Пребиотики, например фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, содействуя здоровому балансу микрофлоры кишечника, что, в свою очередь, улучшает качество стула.
Аналогично, зубы щенка — сначала молочные (или первые), а затем постоянные — важный фактор, который необходимо учитывать при выборе размера, формы и твердости крокет. Состав с хелаторами кальция также поможет уменьшить образование зубного камня. Для поддержания нормальной работы сердца в составе корма должны присутствовать скорректированное содержание минералов, ЭПК/ДГК, таурин, L-карнитин и антиоксиданты. Кроме того, на этой интенсивной фазе роста требуется много энергии, поэтому корм для растущих собак должен иметь высокое содержание энергии (выраженное в килокалориях на 100 г корма). Концентрация всех других питательных веществ также должна быть выше, чем в обычных кормах. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Основными целями в области питания взрослого кавалер-кинг-чарльз-спаниеля являются:
поддержание нормальной работы сердца благодаря скорректированному содержанию минералов, ЭПК/ДГК, таурину, L-карнитину и антиоксидантам;
поддержание оптимальной массы тела благодаря использованию легкоусвояемых ингредиентов и разумному содержанию жиров;
сохранение здоровья и красоты кожи и шерсти благодаря добавлению незаменимых жирных кислот (в частности, ЭПК и ДГК) и масла огуречника аптечного.
Во взрослом возрасте собаки этой мелкой породы подвержены заболеваниям полости рта и зубов, точнее накоплению зубного налета и зубного камня. Зубы и челюсти кавалер-кинг-чарльз-спаниеля нуждаются в серьезной защите. Особая форма и текстура крокеты, разработанные для стимулирования разгрызания, могут помочь замедлить образование зубного налета, а формула, содержащая хелаторы кальция, помогает уменьшить образование зубного камня, способствуя ежедневной гигиене полости рта. Собаки мелких пород хорошо известны своей привередливостью в еде. Эксклюзивный состав и ароматизаторы, а также размер и особая текстура крокеты будут стимулировать их аппетит. Собаки мелких пород склонны к образованию камней в мочевыделительной системе, поэтому для ее поддержания рекомендуется специальная диета.
Для кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, живущих в основном в помещении, легкоусвояемые белки, достаточное количество клетчатки и высококачественные источники углеводов помогут уменьшить запах и объем стула. Поскольку постоянное содержание в помещении часто означает недостаточную физическую активность, скорректированное содержание калорий в соответствии с уменьшенными потребностями в энергии и включение в рацион L-карнитина, который способствует метаболизму жиров, могут помочь поддерживать идеальный вес. Важно не кормить собаку едой, предназначенной для человека, или жирными лакомствами. Вместо этого вознаграждайте своих собак крокетами из их суточной порции корма и строго следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке, чтобы предотвратить чрезмерный набор веса.
Начиная с 8-летнего возраста у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей появляются первые признаки старения. Состав, обогащенный антиоксидантами, поможет сохранить их жизненные силы, а адаптированное содержание фосфора поддержит их мочевыделительную систему. Старение также сопровождается изменением функционирования пищеварительной системы и особыми потребностями в питании, поэтому корм для возрастных собак этой породы должен обладать следующими характеристиками:
Повышенное содержание витаминов C и E. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма от вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Скорректированное содержание минералов, ЭПК/ДГК, таурин, L-карнитин и антиоксиданты для поддержания нормальной работы сердца.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии.
Увеличенная доля микроэлементов железа, меди, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии
Повышенное содержание полиненасыщенных жирных кислот (омега-3 и омега-6) для здоровья шерсти. Организм собаки обычно сам вырабатывает эти жирные кислоты, но старение может отрицательно повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом у собак начинают все чаще возникать проблемы с зубами. Чтобы количество употребляемого корма было достаточным, размер, форма и текстура крокет должны соответствовать челюстям собаки. Адаптированная форма крокеты может помочь снизить скорость потребления корма для поддержания здорового веса тела собаки.
Уход за кавалер-кинг-чарльз-спаниелем
Советы по уходу за шерстью, дрессировке и физической нагрузке
Хотя эту породу выводили как домашнюю, она происходит от более спортивных спаниелей. Поскольку часть этих генов сохранилась и до наших дней, кавалер-кинг-чарльз-спаниелям по-прежнему требуются ежедневные физические нагрузки в разумных пределах — в идеале продолжительностью до часа. Они никогда не против долгой прогулки с владельцами, но вы также можете поиграть с питомцем, заняться его дрессировкой или позволить ему все разнюхать в парке. Поскольку кавалер-кинг-чарльз-спаниель также может быть склонен к набору лишнего веса с возрастом, для него особенно важно соблюдать ежедневную норму физической активности. Это также способствует интеллектуальной стимуляции.
Лоснящаяся шерсть кавалер-кинг-чарльз-спаниеля на самом деле весьма обманчива, но в хорошем смысле. Может показаться, что эта шелковистая, гладкая и умеренно длинная шерстка требует сложного ухода. Но на самом деле кавалер-кинг-чарльз-спаниелю должно быть достаточно еженедельного расчесывания и периодического купания. Просто обращайте внимание на колтуны и будьте готовы немного чаще расчесывать питомца в периоды линьки. Кавалер-кинг-чарльз-спаниелю также необходимо как можно чаще подстригать когти, а его длинные висячие уши следует еженедельно проверять на наличие признаков инфекции. Поскольку эта порода склонна к проблемам с зубами, чистка зубов дома является обязательной, а также рекомендуются регулярные осмотры.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниели не только обладают спокойным темпераментом, но и от природы умны и быстро учатся. Это делает процесс дрессировки простым и для собаки, и для ее владельца. Они стремятся угодить хозяину и хорошо реагируют на похвалу — особенно на лакомство. Если вы пойдете этим путем, лучше всего вознаграждать питомца крокетами из дневного рациона, а не нездоровыми лакомствами. Помимо дрессировки щенков, кавалер-кинг-чарльз-спаниели также хорошо проявляют себя на занятиях по обидиенс, ралли и аджилити. Благодаря их кроткому и ласковому характеру и тому, что у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей почти нет проблем с поведением, эти собаки могут быть отличными собаками-терапевтами.
Всё о кавалер-кинг-чарльз-спаниелях
Хотя у них много общего, кинг-чарльз-спаниель и кавалер-кинг-чарльз-спаниель — две разные породы. Есть два важных способа определить разницу. Помимо того что кинг-чарльз-спаниель немного меньше по размеру, чем кавалер-кинг-чарльз-спаниель, у первого также заметно более короткая морда и другая форма головы.
Благодаря покладистому характеру кавалер-кинг-чарльз-спаниели очень послушны и обычно не поднимают шум без причины. Однако есть одно исключение. Поскольку кавалер-кинг-чарльз-спаниели очень привязаны к хозяевам, они не слишком хорошо переносят одиночество и могут проявлять тревожность по этому поводу. В этом случае они могут настойчиво лаять, пока не воссоединятся с «вожаком стаи».
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Книга продуктов BHN Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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