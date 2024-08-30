Всё, что нужно знать о породе



Кавалер-кинг-чарльз-спаниели, всегда готовые вилять длинным роскошным хвостом, славятся своим милым и кротким нравом. Как одна из самых мелких пород спаниелей, эти собаки хорошо адаптируются к домашней среде и быстро становятся любимым членом семьи. После дрессировки кавалер-кинг-чарльз-спаниели обычно отлично ладят с детьми и другими животными.

Чтобы выяснить происхождение кавалер-кинг-чарльз-спаниеля, нужно вернуться в XVI век, когда в Европе впервые увидели той-спаниелей, завезенных, возможно, из Восточной Азии. Позже, в XVII веке, эти миниатюрные собаки стали любимцами короля Карла I и его сына Карла II, чем и объясняется их название (очевидно, что данное владельцем имя не отличается особой оригинальностью). Однако только в 1920-х годах кавалер-кинг-чарльз-спаниели стали считаться отдельной породой.

В настоящее время кавалер-кинг-чарльз-спаниель — это одна из самых популярных пород спаниелей, чему также поспособствовал выход популярного сериала HBO «Секс в большом городе». Его поклонники помнят, что порода собаки Шарлотты — кавалер-кинг-чарльз-спаниель по имени Принцесса Дэндиридж Брендивайн (прекрасная кличка, не так ли?).

Кавалер-кинг-чарльз-спаниели, которыми давно восхищаются за их мягкую шелковистую шерсть, бывают четырех различных окрасов: с вариациями каштанового, белого, черного с подпалинами и рыжего оттенков или, по-научному, окраса бленхейм, трехцветного, рубинового и черно-подпалого. Что объединяет всех кавалер-кинг-чарльз-спаниелей, так это пушистая шерсть, длинные висячие уши и большие выразительные карие глаза.

Они также характеризуются высоким уровнем приспособляемости и одинаково довольны своим положением как свернувшись калачиком на диване со своими хозяевами, так и на прогулке. Таким образом, кавалер-кинг-чарльз-спаниели, срок жизни которых может достигать 20 лет, — отличные во всех отношениях собаки-компаньоны.