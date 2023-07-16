Французская бело-черная гончая

Собаки этой породы высоко ценятся за свое трудолюбие и надежность в стайной охоте на косуль. Это изящные и пропорционально сложенные собаки с прекрасным нюхом и отличным голосом.

Они дружелюбны, устанавливают тесную связь с людьми и могут без конфликтов содержаться в питомниках вместе с сородичами. Благодаря бдительному характеру представители этой породы заслужили репутацию отличных сторожевых псов.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)