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Чау-чау

Одна из самых заметных отличительных особенностей чау-чау — необычный язык сине-черного цвета.
Черно-белое изображение чау-чау

О чау-чау

Собаки этой породы отличаются спокойствием, хорошо подходят на роль сторожевых собак и обладают рядом уникальных особенностей, например внешностью, напоминающей льва, и уверенной походкой. Шерсть чау-чау может быть двух типов — более длинной и жесткой либо более короткой и мягкой.

У чау-чау независимый характер, но при этом они очень преданы своим владельцам. Они могут быть подозрительны к посторонним и проявлять сдержанность по отношению к новым людям.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Китай
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 9-15 годы
Подвижные / Тихие / Сторожевые / Независимые / Преданные / Сдержанные

Основные факты

Требуется владелец с некоторым опытом
Отличная сторожевая собака
Требуется интенсивная дрессировка

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