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Чехословацкая волчья собака

Чехословацкая волчья собака выглядит и двигается, как волк, обладает превосходным зрением, слухом и обонянием.
Взрослая чехословацкая волчья собака в положении лежа, черно-белое изображение

О чехословацкой волчьей собаке

Чехословацкие волчьи собаки темпераментны, отличаются мгновенной реакцией и выносливостью. Они бесстрашны, легко адаптируются к любым условиям и способны стать исключительно преданными компаньонами.

Эти ласковые собаки очень сильно привязаны к своим владельцам, однако они могут вести себя сдержанно в окружении незнакомых людей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Чешская Республика
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 12-16 годы
Подвижные / Жизнерадостный / Спокойные / Уверенные / Преданные

Основные факты

Нуждается в опытном владельце
Требуется интенсивная дрессировка
Требует много пространства

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