Чехословацкая волчья собака

Чехословацкие волчьи собаки темпераментны, отличаются мгновенной реакцией и выносливостью. Они бесстрашны, легко адаптируются к любым условиям и способны стать исключительно преданными компаньонами.

Эти ласковые собаки очень сильно привязаны к своим владельцам, однако они могут вести себя сдержанно в окружении незнакомых людей.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)