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Аргентинский дог

Аргентинские доги — уравновешенные, открытые и дружелюбные собаки. Они редко лают, понимая, быть может, что благодаря своим внушительным размерам и так производят нужное впечатление.
Взрослый аргентинский дог, черно-белое изображение

Об аргентинском доге

Аргентинские доги — компактные, мускулистые собаки с длинными конечностями. Это умные животные, обладающие быстрой реакцией, а также спокойной, но твердой и выразительной походкой.

Собаки этой породы преданные, ласковые, имеют характерный белый окрас. В целом эта порода наделена физическими способностями прирожденных спортсменов. У представителей породы, живущих в тропическом климате, тонкая редкая шерсть с пигментированными участками, а у собак, живущих в холодном климате, она гуще и плотнее, иногда с подшерстком.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Аргентина
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Подвижные / Кроткие / Дружелюбные / Тихие / Жизнерадостный / Уверенные / Любвеобильные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная собака для семьи
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

Здоровое начало жизни

Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.

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