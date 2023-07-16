Аргентинский дог
Об аргентинском доге
Аргентинские доги — компактные, мускулистые собаки с длинными конечностями. Это умные животные, обладающие быстрой реакцией, а также спокойной, но твердой и выразительной походкой.
Собаки этой породы преданные, ласковые, имеют характерный белый окрас. В целом эта порода наделена физическими способностями прирожденных спортсменов. У представителей породы, живущих в тропическом климате, тонкая редкая шерсть с пигментированными участками, а у собак, живущих в холодном климате, она гуще и плотнее, иногда с подшерстком.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Подвижные / Кроткие / Дружелюбные / Тихие / Жизнерадостный / Уверенные / Любвеобильные
Основные факты
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Отличная собака для семьи
Здоровое начало жизни
Ранний период жизни собаки — это время значительных физических и поведенческих изменений, а также период интенсивного обучения. Узнайте, как обеспечить своему щенку лучшее начало жизни, чтобы он вырос здоровой и сильной собакой.
Здоровье на протяжении всей жизни
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