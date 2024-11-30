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Бордоский дог

Бордоский дог — старейшая из всех французских пород. Полагают, что она появилась еще в XIV веке.
Бордоский дог, черно-белое изображение

О бордоском доге

Бордоские доги отличаются смелостью и бдительностью, они отлично подходят на роль сторожевой собаки.

Эти собаки становятся верными спутниками для владельцев и очень сильно привязываются к членам своей семьи. Они ласковы с детьми и терпимо относятся к другим собакам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Франция
Размерная категория: Giant
Средняя продолжительность жизни: 8-10 годы
Сторожевые / Бдительные / Преданные / Любвеобильные / Спокойные / Уравновешенные

Основные факты

Нуждается в опытном владельце
Требуется доступ к площадке на улице
Не нуждается в интенсивной дрессировке

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