Бордоский дог

Бордоские доги отличаются смелостью и бдительностью, они отлично подходят на роль сторожевой собаки.

Эти собаки становятся верными спутниками для владельцев и очень сильно привязываются к членам своей семьи. Они ласковы с детьми и терпимо относятся к другим собакам.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)