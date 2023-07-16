Голландский смаусхонд
О голландском смаусхонде
Хотя происхождение породы точно неизвестно, принято считать, что первыми собаками, участвовавшими в ее создании, были желтые шнауцеры. Под названием «солидные собаки для джентльмена» их продавал посетителям Амстердамской товарной биржи один амстердамский торговец собаками. Вскоре название породы сменилось на smous, что означает «с неопрятной бородой».
Голландские смаусхонды обладают ласковым и веселым нравом и очень комфортно чувствуют себя в одиночестве. Собаки этой породы не слишком тревожны или активны, поэтому из них получаются отличные семейные собаки, не склонные пронзительно лаять или убегать из дома.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Любвеобильные / Бдительные / Независимые / Дружелюбные / Умные / Эмоциональные / Уравновешенные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
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