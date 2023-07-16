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Голландский смаусхонд

Одна из типичных черт собак породы голландский смаусхонд — их глаза: дружелюбный бдительный взгляд, большие темные глаза округлой формы, не навыкате, но и не глубоко посаженные, черная окантовка вокруг глаз и темные выразительные ресницы.
Взрослый голландский смаусхонд, черно-белое изображение

О голландском смаусхонде

Хотя происхождение породы точно неизвестно, принято считать, что первыми собаками, участвовавшими в ее создании, были желтые шнауцеры. Под названием «солидные собаки для джентльмена» их продавал посетителям Амстердамской товарной биржи один амстердамский торговец собаками. Вскоре название породы сменилось на smous, что означает «с неопрятной бородой».

Голландские смаусхонды обладают ласковым и веселым нравом и очень комфортно чувствуют себя в одиночестве. Собаки этой породы не слишком тревожны или активны, поэтому из них получаются отличные семейные собаки, не склонные пронзительно лаять или убегать из дома.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Нидерланды
Размерная категория: Mini
Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы
Любвеобильные / Бдительные / Независимые / Дружелюбные / Умные / Эмоциональные / Уравновешенные

Основные факты

Отличная собака для семьи
Требуется умеренный уход за шерстью
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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