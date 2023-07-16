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Английский фоксхаунд

Как следует из названия породы, английских фоксхаундов издавна используют для конной охоты на лис (по-английски fox — «лиса»).
Английский фоксхаунд, черно-белое изображение

Об английском фоксхаунде

Английские фоксхаунды — это сильные собаки с четко очерченным силуэтом и сбалансированным телосложением. Они типичные представители крупных европейских гончих.

Эти собаки настолько энергичны и выносливы, что могут бегать часами. Они рождены для охоты, но дружелюбны и неагрессивны в быту.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Независимые / Умные / Общительные / Жизнерадостный

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице
Требуются большие физические нагрузки
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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