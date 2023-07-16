Английский фоксхаунд
Как следует из названия породы, английских фоксхаундов издавна используют для конной охоты на лис (по-английски fox — «лиса»).
Об английском фоксхаунде
Английские фоксхаунды — это сильные собаки с четко очерченным силуэтом и сбалансированным телосложением. Они типичные представители крупных европейских гончих.
Эти собаки настолько энергичны и выносливы, что могут бегать часами. Они рождены для охоты, но дружелюбны и неагрессивны в быту.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Независимые / Умные / Общительные / Жизнерадостный
Размерная категория: Maxi
Средняя продолжительность жизни: 10-13 годы
Уверенные / Дружелюбные / Кроткие / Независимые / Умные / Общительные / Жизнерадостный
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Требуются большие физические нагрузки
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Требуются большие физические нагрузки
Терпеливое отношение к другим животным и детям
Здоровое начало жизни
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Здоровье на протяжении всей жизни
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