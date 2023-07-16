Английский фоксхаунд

Английские фоксхаунды — это сильные собаки с четко очерченным силуэтом и сбалансированным телосложением. Они типичные представители крупных европейских гончих.

Эти собаки настолько энергичны и выносливы, что могут бегать часами. Они рождены для охоты, но дружелюбны и неагрессивны в быту.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)