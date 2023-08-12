Английский сеттер
Английские сеттеры — это собаки с очень высокой работоспособностью.
Об английском сеттере
Английские сеттеры — это изящные собаки средних размеров, у которых множество поклонников по всему миру. Это семейные питомцы: мягкие, привязчивые и общительные.
Будучи активными и умелыми охотниками, они в то же время исключительно дружелюбны и отличаются очень кротким нравом. Собаки этой породы будут рады практически любой физической активности — от длительных прогулок до упражнений на выносливость и ловкость.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Великобритания
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Подвижные / Дружелюбные / Любвеобильные
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 10-12 годы
Подвижные / Дружелюбные / Любвеобильные
Основные факты
Требуется интенсивная дрессировка
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется постоянный уход за шерстью
Требуется доступ к площадке на улице
Требуется постоянный уход за шерстью
Происхождение породы
Английские сеттеры были выведены как сеттинг-спаниели еще в XIV веке охотниками, которым требовалась легавая для охоты на птиц. Настоящая селекционная работа над этой породой началась в XIX веке благодаря усилиям двух человек. Эдвард Лаверак считается основателем породы, а Ричард Пюрсель Льюэллин специализировался на выведении отдельной линии, известной как сеттер Льюэллина.
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