Финский лаппхунд
О финском лаппхунде
Финские лаппхунды немного меньше средних размеров, но крепкого сложения. Длина спины этой собаки чуть больше высоты в холке. У лаппхунда длинная, густая шерсть и стоячие уши. Как следует из названия породы, родина финского лаппхунда — Лапландия, где эти собаки традиционно собирали в стадо северных оленей.
Теперь же дружелюбный характер лаппхунда и его огромное желание угодить владельцу сделали эту собаку отличным компаньоном. Преданный лаппхунд сильно привязывается к своей семье.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Финляндия
Размерная категория Medium
Средняя продолжительность жизни 12–15 годы
Умные / Спокойные / Дружелюбные / Преданные
Основные факты
Требуется доступ к площадке на улице
Отличная собака для семьи
Не нуждается в интенсивной дрессировке
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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