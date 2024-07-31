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Финский лаппхунд

Финские лаппхунды — бдительные, смелые, спокойные и преданные собаки, заслужившие репутацию надежных компаньонов.

О финском лаппхунде

Финские лаппхунды немного меньше средних размеров, но крепкого сложения. Длина спины этой собаки чуть больше высоты в холке. У лаппхунда длинная, густая шерсть и стоячие уши. Как следует из названия породы, родина финского лаппхунда — Лапландия, где эти собаки традиционно собирали в стадо северных оленей.

Теперь же дружелюбный характер лаппхунда и его огромное желание угодить владельцу сделали эту собаку отличным компаньоном. Преданный лаппхунд сильно привязывается к своей семье.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна Финляндия

Размерная категория Medium

Средняя продолжительность жизни 12–15 годы

Умные / Спокойные / Дружелюбные / Преданные

Основные факты

Требуется доступ к площадке на улице

Отличная собака для семьи

Не нуждается в интенсивной дрессировке

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