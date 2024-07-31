Французская трехцветная гончая появилась в результате скрещивания большой англо-французской трехцветной гончей, пойтевина и билли. Цель скрещивания состояла в том, чтобы получить собаку с меньшим количеством крови английских предков, которая подойдет для стайной охоты на оленей и кабанов.

Это крупные гончие, отличающиеся изящным, но крепким телосложением. Французские трехцветные гончие — сильные спортивные собаки, выступающие в спортивных дисциплинах на очень высоком уровне.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)