Французская трехцветная гончая
О французской трехцветной гончей
Французская трехцветная гончая появилась в результате скрещивания большой англо-французской трехцветной гончей, пойтевина и билли. Цель скрещивания состояла в том, чтобы получить собаку с меньшим количеством крови английских предков, которая подойдет для стайной охоты на оленей и кабанов.
Это крупные гончие, отличающиеся изящным, но крепким телосложением. Французские трехцветные гончие — сильные спортивные собаки, выступающие в спортивных дисциплинах на очень высоком уровне.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Франция
Размерная категория Maxi
Средняя продолжительность жизни 12–15 годы
Независимые / Подвижные / Трудолюбивые
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная сторожевая собака
Требуется доступ к площадке на улице
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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