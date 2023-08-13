Французская бело-черная гончая
О французской бело-черной гончей
Собаки этой породы высоко ценятся за свое трудолюбие и надежность в стайной охоте на косуль. Это изящные и пропорционально сложенные собаки с прекрасным нюхом и отличным голосом.
Они дружелюбны, устанавливают тесную связь с людьми и могут без конфликтов содержаться в питомниках вместе с сородичами. Благодаря бдительному характеру представители этой породы заслужили репутацию отличных сторожевых псов.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Франция
Размерная категория Maxi
Средняя продолжительность жизни 12–15 годы
Дружелюбные / Кроткие / Уравновешенные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Требуются большие физические нагрузки
Отличная сторожевая собака
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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