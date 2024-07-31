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Немецкая гончая

С точки зрения физических характеристик и поведения немецкая гончая обладает всеми качествами и природными способностями гончей. В связи с этим очень важно, чтобы собаки этой породы выполняли свою работу и содержались не в квартирных условиях.

О немецкой гончей

Немецкая гончая — это легкая, поджарая, грациозная охотничья собака, которая тем не менее отличается крепким телосложением, с благородной формой головы, плотным кожным покровом и хорошо поставленным, но довольно толстым хвостом, выделяющимся на фоне изящного общего вида.

Благодаря своей привязчивой натуре и спокойному нраву эти собаки, как правило, становятся замечательными домашними питомцами, хотя им требуется владелец с некоторым опытом ухода за гончими.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна Германия

Размерная категория Medium

Средняя продолжительность жизни 10–12 годы

Любвеобильные / Уравновешенные

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Отличная собака для семьи

Требуется владелец с некоторым опытом

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