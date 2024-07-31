Немецкая гончая
О немецкой гончей
Немецкая гончая — это легкая, поджарая, грациозная охотничья собака, которая тем не менее отличается крепким телосложением, с благородной формой головы, плотным кожным покровом и хорошо поставленным, но довольно толстым хвостом, выделяющимся на фоне изящного общего вида.
Благодаря своей привязчивой натуре и спокойному нраву эти собаки, как правило, становятся замечательными домашними питомцами, хотя им требуется владелец с некоторым опытом ухода за гончими.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Германия
Размерная категория Medium
Средняя продолжительность жизни 10–12 годы
Любвеобильные / Уравновешенные
Основные факты
Требует минимального ухода за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуется владелец с некоторым опытом
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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