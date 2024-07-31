Немецкая гончая — это легкая, поджарая, грациозная охотничья собака, которая тем не менее отличается крепким телосложением, с благородной формой головы, плотным кожным покровом и хорошо поставленным, но довольно толстым хвостом, выделяющимся на фоне изящного общего вида.

Благодаря своей привязчивой натуре и спокойному нраву эти собаки, как правило, становятся замечательными домашними питомцами, хотя им требуется владелец с некоторым опытом ухода за гончими.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)