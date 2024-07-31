Немецкий спаниель

Немецкие спаниели — это полные жизни и энтузиазма охотники. Они дружелюбны, послушны, уверенно себя ведут в естественной среде и легко приспосабливаются. Эти собаки никогда не бывают робкими или агрессивными, хорошо держат след на больших дистанциях, особенно если их дрессируют и готовят соответствующим образом.

Благодаря своей универсальности они могут использоваться для поиска раненой или потерянной дичи, охоты в кустарниках, густых лесах и на воде. Немецкие спаниели — это длинношерстные собаки средних размеров с очень хорошо развитыми мышцами, крепким костяком и благородной посадкой головы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)