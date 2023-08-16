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Большая англо-французская трехцветная гончая

Эта порода унаследовала от своих предков все самое лучшее — окрас, гармоничность и внешний вид французских гончих, а также сильную мускулатуру и крепкое телосложение фоксхаундов.

О большой англо-французской трехцветной гончей

Во Франции больших англо-французских трехцветных гончих высоко ценят за превосходные скоростные качества в работе на пересеченной местности. Это собаки крепкого сложения, в чьих венах течет больше французских, чем английских кровей, однако они обладают и некоторыми признаками, доказывающими их происхождение от фоксхаундов.

Трехцветные гончие считаются самыми выносливыми из охотничьих гончих, работающих в стае. Благодаря силе, выносливости и настойчивости, полученным от английских предков, собаки этой породы пользуются большой популярностью у охотников. С момента официального признания в 1978 году эта порода заняла достойное место среди популярных охотничьих собак.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна Франция

Размерная категория Maxi

Средняя продолжительность жизни 12–14 годы

Трудолюбивые / Жизнерадостный

Основные факты

Требует минимального ухода за шерстью

Требуется доступ к площадке на улице

Требуются большие физические нагрузки

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