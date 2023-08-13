Эти умные уравновешенные собаки всегда настороже. Их отличает крепкое телосложение. Несмотря на то что собаки этой породы почти квадратного телосложения, с крепким костяком, они не выглядят неповоротливыми. Свойственное им выражение морды, весьма напоминающее выражение человеческого лица, буквально приковывает взгляд. Эти собаки не проявляют излишней робости или агрессии. Как правило, они славятся бдительностью и сильной привязанностью к своему владельцу.

Все три породы (брюссельский гриффон, бельгийский гриффон и пти-брабансон) произошли от мелких жесткошерстных собак, называвшихся Smousje, которые издавна встречались в окрестностях Брюсселя. Этих мелких собак разводили для охраны экипажей и истребления грызунов в конюшнях. Две разновидности гриффонов характеризуются жесткой шерстью, и их можно легко отличить по окрасу. У пти-брабансона шерсть короткая.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)