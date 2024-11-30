Португальский бракк
О португальском бракке
Португальские бракки — очень общительные и спокойные собаки, милые и изящные как внешне, так и по характеру.
Несмотря на то что о происхождении португальского бракка известно мало, в талантах этой породы нет никаких сомнений. Эти умные собаки демонстрируют высокую работоспособность и удивительное чутье, уверенно указывая на улавливаемый запах. Как только португальские бракки улавливают запах дичи, они могут становиться абсолютно безразличными к тому, что происходит вокруг.Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна: Португалия
Размерная категория: Medium
Средняя продолжительность жизни: 12-14 годы
Любвеобильные / Бдительные / Умные / Общительные / Спокойные
Основные факты
- Требуется доступ к площадке на улице
- Хорошо поддается дрессировке
- Требуется умеренный уход за шерстью
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Здоровье на протяжении всей жизни
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