Португальский бракк

Португальские бракки — очень общительные и спокойные собаки, милые и изящные как внешне, так и по характеру.

Несмотря на то что о происхождении португальского бракка известно мало, в талантах этой породы нет никаких сомнений. Эти умные собаки демонстрируют высокую работоспособность и удивительное чутье, уверенно указывая на улавливаемый запах. Как только португальские бракки улавливают запах дичи, они могут становиться абсолютно безразличными к тому, что происходит вокруг.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)