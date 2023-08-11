Гладкомордая пиренейская овчарка
О гладкомордой пиренейской овчарке
Эта разновидность пиренейской овчарки в основном встречается в предгорьях Пиренеев, где она «особенно ценится торговцами лошадьми и скотоводами», как писал Бернар Сенак-Лагранж в 1927 году. Качества, которые отличают эту породу от других типов пиренейских овчарок, вынудили составить дополнение к стандарту породы в 1920-х годах.
В целом гладкомордая пиренейская овчарка похожа на овчарку длинношерстного типа. Разница заключается в том, что у этой собаки череп в ширину почти равен длине, а морда в длину немного короче, чем череп, но длиннее, чем у длинношерстной разновидности породы.
Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)
Породные особенности
Страна Франция
Размерная категория Mini
Средняя продолжительность жизни 12 - 15 годы
Напористые / Подвижные
Основные факты
Требуется умеренный уход за шерстью
Отличная собака для семьи
Требуются большие физические нагрузки
Здоровое начало жизни
Здоровье на протяжении всей жизни
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