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Гладкомордая пиренейская овчарка

По словам любителей породы, этим собакам нужны ежедневные интенсивные физические нагрузки, а их обучением и социализацией необходимо заниматься с самого раннего возраста.

О гладкомордой пиренейской овчарке

Эта разновидность пиренейской овчарки в основном встречается в предгорьях Пиренеев, где она «особенно ценится торговцами лошадьми и скотоводами», как писал Бернар Сенак-Лагранж в 1927 году. Качества, которые отличают эту породу от других типов пиренейских овчарок, вынудили составить дополнение к стандарту породы в 1920-х годах.

В целом гладкомордая пиренейская овчарка похожа на овчарку длинношерстного типа. Разница заключается в том, что у этой собаки череп в ширину почти равен длине, а морда в длину немного короче, чем череп, но длиннее, чем у длинношерстной разновидности породы.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)


Породные особенности

Страна Франция

Размерная категория Mini

Средняя продолжительность жизни 12 - 15 годы

Напористые / Подвижные

Основные факты

Требуется умеренный уход за шерстью

Отличная собака для семьи

Требуются большие физические нагрузки


Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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