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Вельш-корги-кардиган

Эти энергичные и крепкие малыши были выведены как пастушьи собаки, чтобы перегонять стадо днем и охранять ночью.
Welsh Corgi Cardigan adult black and white

О вельш-корги-кардигане

Вельш-корги-кардиганы — это живые, активные, уравновешенные и умные маленькие собаки. Благодаря добродушному нраву они становятся идеальными компаньонами или семейными собаками.

Однако их происхождение как рабочей собаки означает, что им нужно больше физических нагрузок и стимулов, чем можно ожидать от собаки таких размеров, и для них желателен регулярный доступ к пространству на улице.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)


Породные особенности

Grooming, training and exercise tips

Страна: Великобритания

Размерная категория: Medium

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Любвеобильные / Подвижные / Бдительные / Дружелюбные / Жизнерадостный / Умные / Преданные / Общительные

Основные факты

Хорошо поддается дрессировке

Терпеливое отношение к другим животным и детям

Отличный компаньон

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