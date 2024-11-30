Вельш-корги-кардиган

Вельш-корги-кардиганы — это живые, активные, уравновешенные и умные маленькие собаки. Благодаря добродушному нраву они становятся идеальными компаньонами или семейными собаками.

Однако их происхождение как рабочей собаки означает, что им нужно больше физических нагрузок и стимулов, чем можно ожидать от собаки таких размеров, и для них желателен регулярный доступ к пространству на улице.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)