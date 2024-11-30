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Вельштерьер

Вельштерьеры ласковы и послушны, они с готовностью выполняют команды. Они от природы жизнерадостны и энергичны, редко проявляют пугливость.
Взрослый вельштерьер на черно-белой фотографии

О вельштерьере

На родине вельштерьеры считаются представителями одной из старейших пород терьеров. Эти рабочие собаки отличаются большими способностями во многих дисциплинах, включая охоту, подачу дичи и выгон барсуков из нор.

Им нужна твердая рука владельца, поскольку они нередко могут проявлять упрямство, характерное для терьеров. Вельштерьеры — живая иллюстрация к слову «коренастый», ведь у них небольшое мускулистое и крепкое тело несколько прямоугольной формы. Представители этой породы в основном предназначены для работы, но при этом они считаются воспитанными и дружелюбными семейными собаками-компаньонами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)

Породные особенности

Страна: Великобритания

Размерная категория: Mini

Средняя продолжительность жизни: 12-15 годы

Умные / Уравновешенные / Любвеобильные / Послушные / Дружелюбные / Уверенные

Основные факты

Требуются большие физические нагрузки

Дружелюбное поведение при общении с детьми

Требуется постоянный уход за шерстью

Dachshund puppy in black and white eating from a red bowl

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