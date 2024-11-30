Вельштерьер

На родине вельштерьеры считаются представителями одной из старейших пород терьеров. Эти рабочие собаки отличаются большими способностями во многих дисциплинах, включая охоту, подачу дичи и выгон барсуков из нор.

Им нужна твердая рука владельца, поскольку они нередко могут проявлять упрямство, характерное для терьеров. Вельштерьеры — живая иллюстрация к слову «коренастый», ведь у них небольшое мускулистое и крепкое тело несколько прямоугольной формы. Представители этой породы в основном предназначены для работы, но при этом они считаются воспитанными и дружелюбными семейными собаками-компаньонами.

Источник: основные факты и характеристики получены от Международной кинологической федерации (FCI)