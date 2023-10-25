Что рисует нам воображение при упоминании излюбленного собачьего лакомства? Обычно это косточки. Их образ очень сильно проник в мировую культуру и массмаркет: картинками косточки украшают лежанки и ошейники, адресные жетоны и миски животных. Но что ветеринарные врачи и диетологи говорят об использовании костей в питании? Правда ли, что ни щенкам, ни взрослым собакам нельзя употреблять этот продукт?

Кости как источник минералов в рационах для собак

Кости — источник кальция и фосфора, которые необходимы для полноценного формирования и поддержания здоровья костей и зубов собаки. Эти минералы также участвуют в важных метаболических процессах. Поэтому специалисты рекомендуют включать кости в рацион животного.

С другой стороны, избыток кальция и фосфора является одной из причин развития мочекаменной болезни, замедления усвоения организмом меди и цинка и проблем с дефекацией. Это значит, что, когда речь идет о кормлении костями, крайне важно соблюдать точное порционирование.

Можно ли давать собаке целые кости

Не стоит расценивать сырые или вареные косточки, например, говяжьи, в качестве безобидного лакомства. Их употребление имеет как положительные, так и негативные факторы.

С одной стороны, активное жевание помогает сохранить здоровье десен и предотвратить образование зубного камня. С другой — из-за слишком частого разгрызания костного материала зубы быстро стачиваются. А зубы возрастных животных попросту могут сломаться, не выдержав нагрузки.

Костная ткань не переваривается желудочно-кишечным трактом. Она может выйти естественным путем, а может закупорить проходы ЖКТ, спровоцировав кишечную непроходимость. Запоры, дискомфорт и даже сильные боли в момент испражнений — не редкость при потреблении большого количества костей, особенно целых.

Осколки костей способны вызвать механические повреждения и даже привести к разрыву стенок кишечника и пищевода. В таком случае спасти животное сможет только оперативное хирургическое вмешательство. Но и это еще не все — сырые кости всегда несут риск бактериального заражения.

Можно ли собакам сырые куриные кости? Несмотря на то, что они более мягкие, чем, например, говяжьи, это не делает их менее травмоопасными. То же касается и целых вареных костей — все так же остается риск травмирования и удушья.

Чем заменить целые кости

Считается, что так называемые целые «мясистые» кости (количество мяса и костей примерно одинаковое) менее опасные для животного. Вероятность получить травму от них ниже, чем, например, от употребления суповых костей. Тем не менее кормление любыми целыми костями — мясистыми, суповыми, вареными, сырыми — всегда несет риски для здоровья собаки. Это следует учитывать, если вы все же решите давать питомцу целые кости.

Альтернативным вариантом может стать костная мука (50 г мясистых костей соответствует 5 г костной муки). Она уже содержится в необходимых пропорциях в готовом корме для собак. Если животное на домашнем питании, обратитесь к ветеринарному диетологу для разработки сбалансированного рациона с добавлением костной муки.

Кости — ценный источник питательных веществ, необходимых для нормального развития и поддержания организма собаки в течение жизни. Однако сам процесс употребления целых костей несет опасность для животного. Поэтому, если вы не готовы исключить их из рациона питомца, сведите количество такой пищи к минимуму или замените на более безопасную альтернативу.