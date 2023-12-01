Катаракта у собаки: причины, симптомы и лечение
Катаракта у собак - узнайте, откуда берется эта болезнь, как ее лечить и можно ли сделать операцию.
Катаракта у собаки
Катаракта у собак: лечение и симптомы заболевания
Патологическое изменение глаза, при котором происходит помутнение хрусталика, называется катарактой. Это обычно обратимый процесс, требующий своевременной диагностики и грамотной терапии. В противном случае катаракта может стать причиной развития сопутствующий патологий, в том числе глаукомы, вывиха линзы и наступления полной слепоты. Не откладывайте поход к ветеринару, даже если вам кажется, что вы заметили улучшение состояния животного. Когда катаракта растворяется сама по себе, это также чревато последствиями: увеитом или глаукоме.
До сих пор учеными полностью не изучены причины появления катаракты у собаки. Заболевание может возникнуть из-за генетической предрасположенности или быть спровоцировано ранее перенесенным инфекционным заболеванием либо травмой глаза.
Наибольшему риску подвержены пожилые особи, которые страдают сахарным диабетом.
Главный симптом катаракты у животного – помутнение глаза или его окрашивание в голубоватый оттенок. Любое изменение цвета радужки – это повод обратиться к специалисту.
На ранних стадиях развития катаракта требует регулярного наблюдения у ветеринарного врача. Посещать ветеринарную клинику рекомендуется не реже двух раз в год.
Классификация катаракты бывает разной, она может зависеть от локализации, от первопричины, от стадия развития.
В зависимости от стадии развития катаракты ее делят на такие виды:
- начальная. Затяжная патология зрения, протекающая без видимых признаков на протяжении нескольких лет. Обнаружение заболевания на этой стадии может сохранить зрение вашему питомцу.
- незрелая катаракта. Острота зрения собаки снижается, но обычно не приводит к слепоте. На этой стадии хрусталик может мутнеть не полность, а иметь более прозрачные участки, но офтальмоскопия может все равно быть затруднена.
- зрелая катаракта. На этой стадии развития заболевания острота зрения сильно снижена или может пропадать полностью. Хрусталик обычно полностью помутневший, что препятствует офтальмоскопии. Животному может быть рекомендовано проведение операции.
- перезрелая катаракта. Степень поражения глазного хрусталика, при котором ваша собака требует незамедлительной консультации офтальмолога хирургического вмешательства. В противном случае есть большой риск полной потери зрения.
Также катаракта может возникать на фоне развития сахарного диабета. Она тяжело поддается терапии, а промедление может стоить животному потери зрения. При несвоевременном лечении катаракты у собаки может развиться глаукома. При ней в глазу слишком повышается давление, что может повредить зрительный нерв. А при таком развитии заболевания, собака полностью ослепнет на тот глаз, где нерв получил повреждение.
Организм каждого питомца индивидуален, поэтому у каждой собаки заболевание протекает по-разному. Важно регулярно осматривать питомца, наблюдать за его привычками и фиксировать малейшие изменения в поведении питомца.
Современная ветеринарная медицина совершила огромный скачок, и сегодня врачи проводят сложнейшие операции по удалению катаракты. Однако главный враг здоровья вашего питомца – это промедление. Если вы заметили у своей собаки какие-либо симптомы, указанные в этой статье, скорее запишитесь на визит к специалисту.
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