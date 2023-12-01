Катаракта у собаки: причины, симптомы и лечение

Катаракта у собак: лечение и симптомы заболевания

До сих пор учеными полностью не изучены причины появления катаракты у собаки. Заболевание может возникнуть из-за генетической предрасположенности или быть спровоцировано ранее перенесенным инфекционным заболеванием либо травмой глаза.

Наибольшему риску подвержены пожилые особи, которые страдают сахарным диабетом.







На ранних стадиях развития катаракта требует регулярного наблюдения у ветеринарного врача. Посещать ветеринарную клинику рекомендуется не реже двух раз в год. Классификация катаракты бывает разной, она может зависеть от локализации, от первопричины, от стадия развития.



В зависимости от стадии развития катаракты ее делят на такие виды: Главный симптом катаракты у животного – помутнение глаза или его окрашивание в голубоватый оттенок. Любое изменение цвета радужки – это повод обратиться к специалисту.

Патологическое изменение глаза, при котором происходит помутнение хрусталика, называется катарактой. Это обычно обратимый процесс, требующий своевременной диагностики и грамотной терапии. В противном случае катаракта может стать причиной развития сопутствующий патологий, в том числе глаукомы, вывиха линзы и наступления полной слепоты. Не откладывайте поход к ветеринару, даже если вам кажется, что вы заметили улучшение состояния животного. Когда катаракта растворяется сама по себе, это также чревато последствиями: увеитом или глаукоме.