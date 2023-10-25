Процесс смены молочных зубов на постоянные у животных происходит гораздо быстрее, чем у человека. Что делать, если выпадают зубы у собаки, сколько времени это обычно занимает и чем помочь питомцу? Обо всем этом вы узнаете из нашей статьи.

Когда у щенков начинают меняться зубы

Первые прорезываются примерно на третьей неделе жизни, а к концу восьмой недели вырастает 28 молочных зубов. Они хоть и временные, но острые и при кормлении могут причинять матери боль. Поэтому заводчики начинают отлучать щенка от грудного вскармливания и переводить на самостоятельное питание в возрасте около четырех недель.

В пасти трехмесячного щенка, при условии правильного развития, должно быть четыре клыка (сверху и снизу), 12 резцов, 12 премоляров (ложнокоренные). Коренные зубы начинают сменять молочные в среднем с 12 недели. С этого момента стоит проводить осмотр челюсти еженедельно, чтобы заметить, если возникнут проблемы с выпадением молочных зубов, и не пропустить формирование неправильного прикуса.

Особенности смены зубов

Процесс смены зубов у разных пород занимает разное количество времени, но в среднем длится 4-5 месяцев. Хозяину несложно заметить, когда у щенков режутся зубы, – животные начинают активно грызть обувь, мебель и прочие предметы, о которые можно почесать воспаленные и зудящие десна. Важно не проигнорировать такое поведение во избежание формирования плохой привычки, от которой питомца сложно будет отучить в более зрелом возрасте.

Количество зубов у собаки

Многие владельцы не знают, сколько зубов у собак. У взрослого животного 42 зуба, полный комплект обычно формируется уже к 9 месяцям жизни. Это:

Резцы. Нужны для захвата маленьких кусочков пищи.

Клыки. Необходимы для плотного захвата добычи.

Премоляры. Острые и немного скошенные, помогают разгрызать и измельчать твердую пищу.

Моляры (бывают только коренными). Широкие и плоские, нужны для большего измельчения пищи на пути к органам пищеварительной системы.

Какие зубы выпадают у собак и в каком порядке? Временные сменяются постоянными не в том же порядке, в каком они выросли. Сначала меняются резцы, затем премоляры, а в последнюю очередь – клыки. Одновременно с постоянными клыками появляются и моляры. Бывают случаи, когда вырастают не все молочные или коренные зубы.

Возможные проблемы и болезни

Формирование правильного зубного ряда – важный этап в жизни собаки. Поэтому осмотр полости рта на возможные отклонения и дефекты проводится регулярно. Особенно это касается мелких и миниатюрных пород собак с короткой мордой. Пекинес, мопс, йорк, французский бульдог чаще подвержены затруднению выпадения молочных зубов.

Основные проблемы в период смены зубов:

Молочный зуб не успевает выпасть, поэтому рядом с ними вырастает коренной. Особенно часто такая ситуация происходит с клыками – коренной начинает расти возле молочного. В таком случае необходимо обратиться к ветеринарному врачу, возможно, потребуется удаление.

Рост лишних резцов или, наоборот, нехватка коренных зубов, задержка роста.

Кровоточивость, постоянные воспаления десен.

В любом из перечисленных случаев важно немедленно обратиться к ветеринарному врачу. Отклонение от естественного процесса может иметь негативные последствия.

Также в этот период щенок способен испытывать недомогание. У него может отмечаться слабость, плохой аппетит, расстройство желудка, жидкий стул. При этом в случае подобных симптомов тоже важно обратиться к врачу.

Как помочь любимцу

Во-первых, отнестись с терпением и пониманием. Ругать щенка за испорченные туфли или пульт от телевизора не стоит. Лучше:

Купить в специализированном магазине грызунки или мягкие резиновые игрушки, которые не способны как-либо травмировать полость рта и десна.

Подобрать соответствующий потребностям питомца корм. Важно, чтобы щенку удобно было разгрызать кусочки, а не просто заглатывать. Это в том числе помогает поддерживать гигиену полости рта.

Уделять питомцу больше времени и внимания. Например, играть с игрушками, заниматься дрессировкой, достаточно гулять на улице, не оставлять в одиночестве на длительный период. Желательно избегать игр которые включают в себя перетягивания и разгрызание твёрдых предметов для минимизации травматизации дёсен, а также преждевременного расшатывания молочных зубов.

Теперь вы знаете, во сколько месяцев выпадают зубы у собак и как к этому относиться. У разных щенков процесс длится меньше или больше времени, отмечается разная интенсивность роста моляров. Если у вас возникли любые сомнения относительно правильного развития, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом.