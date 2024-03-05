Дерматит у собак

Дерматит – это воспалительная реакция кожи на различные раздражители химической, физической или биологической природы. К сожалению, дерматит является достаточно распространенным заболеванием среди домашних животных. Он может иметь как аллергическую, так и воспалительную, инфекционную или наследственную природу. Выявить причину заболевания самостоятельно невозможно – сделать это под силу только квалифицированному ветеринарному врачу.

Симптомы дерматита у собак

Симптомы заболевания могут отличаться в зависимости от разных этиологических факторов, продолжительности развития и сложности течения (острый, легкий). Чаще всего больных животных объединяют такие симптомы:

единичные или многочисленные покраснения кожных покровов;

шелушение кожи и иногда ранки в местах покраснения;

выпадение шерсти и локальные очаги облысения;

болезненные ощущения и зуд пораженного участка;

язвы и отеки с неприятным запахом, воспаление.

Для своевременной диагностики дерматита владельцу необходимо регулярно осматривать шерсть собаки. Ведь именно состояние волосяного покрова может многое рассказать о возможных поражениях кожи.

Кроме того, обратите внимание на поведение своего питомца. Испытывая дискомфорт, он будет часто вылизывать, чесать или покусывать пораженный участок тела. У некоторых особей отмечается угнетенное и апатичное состояние, в то время как другие, наоборот, могут вести себя тревожно и беспокойно. Так или иначе, любой из перечисленных симптомов служит поводом для визита к ветеринару.

Причины дерматита

Кожное заболевание способно поражать питомцев разных возрастов и пород, что свидетельствует о том, что каждое животное потенциально находится в зоне риска.

Частые причины развития дерматита:

Травмирование кожного покрова (расчес, рана или укус насекомого).

Использование лекарственных препаратов наружного применения без прямого назначения ветеринарного врача или в дозировке, превышающей заявленную производителем.

Нарушения работы эндокринной системы.

Аллергическая реакция на отдельные продукты питания, лекарственные препараты или уходовые средства.

Инфекционное поражение.

Паразитарные атаки.

Стресс.

Зачастую развитие дерматита связано с воздействием нескольких факторов, которые накладываются друг на друга. Кроме того, нередко дерматит у собак передается по наследству.

Если вы заметили симптомы заболевания, обратитесь к ветеринарному врачу, который проведет диагностику и составит план терапевтического лечения.

Виды дерматита у собак

Выделяют несколько видов дерматита, которые часто могут возникать у собак. Каждый вид отличается характером видимых проявлений, локализацией и степенью поражения тела животного.

Пододерматит у собак

Пододерматит – это воспалительный процесс, который развивается на конечностях животного: подушечках лап, межпальцевом пространстве, ногтевом ложе и прочих подобных местах. Заболевание провоцирует появление пузырей, наполненных кровью или гноем, и ран. По этой причине питомец не способен комфортно передвигаться, у него может развиться отек лап и хромота.

Во время лечения важно, чтобы владелец строго выполнял все наставления врача, в том числе рекомендацию о постоянном ношении животным защитного воротника. Это поможет избежать вылизывания собакой пораженных участков.

Пододерматит – не самостоятельное заболевание. Это заболевание вторичного характера, которое проявляется на фоне других проблем со здоровьем. Причиной могут стать аллергические реакции, демодекоз, вирусы, инфекции или механическое травмирование конечностей животного. Нередки случаи, когда болезнь проявляется на фоне проблем с эндокринной системой или является следствием поражения подкожным клещом.

Себорейный дерматит

Себорейный дерматит (себорея) – воспалительный процесс, возникающий при нарушении работы сальных желез. Может поражать не только определенные участки кожи, но и все туловище собаки.

Животное, пораженное себорейным дерматитом, легко определить по таким признакам:

ухудшение общего состояния шерсти (жирная, маслянистая);

перхоть;

зуд;

покраснение отдельных участков кожи;

неприятный запах от кожи.

Для простоты диагностики себорейный дерматит делят на первичный и вторичный. В первом случае развитие заболевания связано с нарушением работы сальных желез и предопределено генетически. Вторичный себорейный дерматит встречается чаще и может быть вызван паразитами, грибковой инфекцией, аллергией, гормональным дисбалансом или ожирением. Также среди возможных причин – факторы окружающей среды, последствия артрита, некачественное питание или плохой груминг. Если все вышеуказанные причины исключены, ставят диагноз «идиопатическая форма дерматита» (что означает, что первопричина заболевания не найдена).

Акральный дерматит

Заболевание возникает в результате того, что животное часто вылизывает лапы. Обычно это обуславливается разными причинами, такими как физическое травмирование, опухоли, грибковые или инфекционные поражения, аллергия или поражение определенного участка тела клещами, поведенческие проблемы или же заболевания суставов.

Акральный дерматит обычно проявляется на передних лапах, реже – на задних. Все начинается с поражения небольших участков, на которых выпадает шерсть, а кожа выглядит утолщенной. Поскольку животное разлизывает эти зоны, заживление происходит медленно.

Пиотравматический дерматит

Заболевание, вызываемое самоповреждением (чрезмерным облизыванием, разгрызанием и расчесыванием кожи) для облегчения зуда или боли, например, после агрессивного груминга либо получения травмы или ожога. Также первопричиной может быть наружный отит, закупорка или инфекция параанальных желез. Пиотравматический дерматит проявляется в виде локализованных участков воспаленной кожи, которые нередко подвергаются вторичному инфицированию.

Чаще всего пиотравматический дерматит встречается у животных с длинной и густой шерстью в жаркое время года из-за идеальной питательной среды для бактерий (тепло и влажность). В то же время острый сезонный пиотравматический дерматит у собак обычно провоцируется жизнедеятельностью эктопаразитов и/или аллергической реакцией.

К сожалению, владельцы собак могут сталкиваться с проблемой рецидива заболевания у своего питомца. Для того чтобы минимизировать риски повторного появления симптомов, необходимо контролировать возможную первопричину: эктопаразиты, плохой уход (например, наличие колтунов), травмирование, поведенческие причины (чрезмерный груминг, стресс, скука) и прочее.

Аллергический дерматит

Кратковременное или хроническое заболевание, провоцируемое всевозможными аллергическими реакциями. Возбудителем могут быть предметы бытовой химии и косметические препараты, белки в пище, пыль.

Вне зависимости от характера и агрессивности аллергена дерматит имеет характерную ярко выраженную симптоматику: зуд, воспаление тканей, выпадение шерсти на пораженных участках кожи.

Схема терапевтического лечения назначается ветеринарным врачом индивидуально, исходя из клинической картины. В первую очередь специалист должен установить характер аллергена и назначить план терапии, а владелец – устранить этот аллерген из жизни животного и соблюдать рекомендации врача.

Атопический дерматит

Генетическая патология, которая проявляется в виде высыпаний и видимых повреждений на коже. Это могут быть как мелкие ранки, так и открытые язвы, фурункулы и свищи. При правильном уходе возможна ремиссия и замедление воспалительных процессов на пораженных участках.

Для этого проводят комплексную диагностику организма животного и выявляют триггер, который провоцирует обострение кожного заболевания. Интенсивность и частота проявления дерматита во многом зависит от качества жизни питомца.

Блошиный дерматит

Это обобщенное название поражений кожи, которые вызваны кровососущими паразитами. Протекание блошиного дерматита во многом зависит от индивидуальной сопротивляемости организма и восприимчивости к укусам паразитов, их слюне и продуктам жизнедеятельности.

Внешне заболевание проявляется в формировании папул – животное испытывает сильный зуд, что приводит к расчесыванию пораженного участка.

Для диагностики блошиного дерматита на ранних стадиях достаточно осмотреть питомца на наличие блох и провести обработку специальными противопаразитарными средствами. Они есть в широком доступе в ветеринарных аптеках. Кроме того, не забудьте обработать игрушки и спальное место собаки, а также провести уборку дома, включая пол, ковровые покрытия, мягкую мебель.

Диагностика болезни

К сожалению, невозможно «на глаз» определить характер триггера, вызвавшего обострение кожного заболевания. Поэтому для установления истинных причин недомогания ветеринарный врач проводит комплексное обследование.

Специалист может выписать направление на биохимический анализ крови или назначить забор пораженных участков кожи (соскоб, тонкоигольная биопсия, мазок-отпечаток и прочее) с целью дальнейшего изучения в лаборатории.

Для полноты клинической картины необходимо предоставить ветеринарному врачу информацию о пищевых привычках питомца, его образе жизни и перенесенных заболеваниях.

Лечение дерматита

Коварность всех видов дерматита состоит в многообразии его форм, каждая из которых требует составления индивидуального плана лечения, основываясь на его проявлениях и способе жизни собаки. Алгоритм борьбы с кожным заболеванием строится ветеринарным врачом с использованием данных клинических исследований.

Не занимайтесь самолечением! Вверяйте здоровье и жизнь своего питомца только опытным специалистам.

Дерматит опасен своими рецидивами, поэтому владельцу питомца крайне важно придерживаться рекомендаций лечащего врача. Даже здоровое, на первый взгляд, животное нуждается в строгом контроле для минимизации риска повторного развития болезни.

Медикаментозное лечение

План медикаментозной терапии основывается на природе поражения. При инфекционных поражениях ветеринарный врач может назначить курс антибиотиков. Поддержка этих препаратов будет актуальна и при развитии вторичной инфекции. Только специалист имеет право выписывать лекарства и корректировать их дозировку. Не занимайтесь самолечением!

Фунгицидные препараты применяются при грибковом дерматите. Специалисты рекомендуют использовать фунгицидные шампуни для обработки кожного покрова собаки.

Оптимальным вариантом для устранения аллергического дерматита может стать применение антигистаминных средств. Они снимают зуд и само проявление аллергической природы заболевания.

Инсектицидно-акарицидные препараты помогают убрать паразитарный компонент заболевания.

Важным компонентом терапии выступает поддержка иммунной системы. Для этой задачи ветеринарный врач может выписать иммуностимуляторы.

Профилактика

Предотвратить развитие кожного заболевания проще, чем заниматься лечением животного, поэтому не забывайте о нескольких простых правилах:

регулярно обрабатывайте собаку средствами против паразитов;

обеспечьте питомцу сбалансированный рацион, не допуская дефицита полезных веществ;

регулярно осматривайте тело животного на предмет травм и высыпаний, при необходимости обращайтесь к врачу за консультацией;

уделите внимание гигиене – по мере необходимости купайте питомца используя специальные шампуни для собак и ухаживайте за его шерстью и состоянием кожи.

При возникновении любых ран или высыпаний на теле животного не занимайтесь самолечением. Дерматит – это не самостоятельный недуг. Это форма проявления основного заболевания, которое может составлять угрозу не только здоровью, но иногда и жизни вашего питомца.