Собака и новорожденный ребенок в доме

С появлением в семье маленького ребенка поведение собаки может кардинально поменяться.

Поведение собаки может резко измениться в момент, когда в доме, который она считает своим, появится маленький ребенок. Реакция питомца на новорожденного зависит от поведения взрослых членов семьи и правильности знакомства животного с малышом.

Чистота в доме и здоровье животного

Если в доме ожидается пополнение, вам следует заранее сделать питомцу все необходимые прививки и провести антипаразитарную обработку. Как до, так и после появления ребенка в доме, собаку нужно регулярно мыть, расчесывать и стричь, если это предусмотрено особенностями породы. Периодически проводите влажную уборку в квартире. Также можно запретить питомцу заходить в детскую комнату или спать рядом с новорожденным, чтобы оградить последнего от пыли и грязи с улицы.

Эти простые рекомендации актуальны всегда, а для семей, в которых есть собака и грудной ребенок, такие правила становятся обязательными.

Аллергия на собачью шерсть

При первых признаках аллергии у ребенка, выясните, не является ли причиной собачья шерсть. Если анализы подтверждают это, вам следует позаботиться о том, чтобы ребенок и животное не контактировали или максимально минимизируйте их контакт. Появится новая территория, куда питомец не сможет попасть (если до этого вы не запрещали ему заходить в детскую), и новые правила (кроме тех, что уже были установлены по причине появления новорожденного).

Чтобы процесс был максимально безболезненным для собаки, вам следует проявить деликатность. Вины питомца в том, что сложилась подобная ситуация, нет. Вводите новые запреты постепенно, при этом не обделяйте собаку вниманием. Продолжайте уделять животному достаточно времени независимо от появления в доме ребенка.

Соблюдение режима

Выстраивание отношений с животными в семье, где есть новорожденный ребенок,— тема для долгого и серьезного разговора. Важно помнить, что животное считает младенца младшим членом стаи и ревнует его к владельцу. Если с появлением ребенка взрослые перестают выполнять свои обязанности по отношению к питомцу, он воспринимает новорожденного как причину своих несчастий.

В результате собака может относиться к малышу с агрессией и предпринимать попытки устранить причину негативных изменений. Животное не понимает, почему с ним вдруг перестали гулять, забывают покормить, меньше гладят. Владельцы должны продолжать выполнять свои обязанности по отношению к питомцу, несмотря на изменения в составе семьи

Знакомство с ребенком

Появление ребенка в семье приводит к перераспределению ролей. Однако питомец все так же занимает нижнюю ступень иерархии. Разрешать ему общаться с младенцем можно и нужно. При этом общение выстраивают так, чтобы дать собаке понять: вы доверяете ей самое ценное. Вы должны заложить в голову животного мысль о том, что новорожденный — полноправный член стаи, о нем нужно заботиться и оберегать. Время от времени владельцу придется корректировать взаимоотношения между собакой и подрастающим ребенком.

Отказывать питомцу в знакомстве с новым членом семьи нельзя. До знакомства с новорожденным дайте возможность собаке привыкнуть к его запаху. Например, принесите в дом несколько вещей малыша, пока тот в роддоме. Первые встречи должны проходить под неусыпным наблюдением владельцев. Взрослым необходимо подбадривать собаку, поощрять положительные реакции.

В случае негативных проявлений животное отвлекают — уводят из комнаты, занимают игрой или прогулкой, чтобы минимизировать стресс. Через какое-то время можно дать собаке еще один шанс познакомиться с малышом, всячески поощряя ее дружелюбную реакцию. Постепенно питомец привыкнет к тому, что в доме есть маленький ребенок и «встроит» его в свою картину мира.