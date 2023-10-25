Течка – это ключевой период полового развития млекопитающих. В это время организм животного претерпевает ряд гормональных изменений, которые касаются не только физического, но и психоэмоционального самочувствия.

Хозяину питомца необходимо знать, как успокоить собаку во время течки, ведь в период активной половой охоты животное наиболее уязвимо.

Когда у собаки начинается первая течка

Зачастую первая течка у животного начинается в период от 6 до 18 месяцев. Эти сроки условны, так как зависят от множества факторов: породы собаки, ее индивидуальной физиологии и особенностей содержания.

Размер собаки Породы Примерный возраст во время первой течки Мелкие Пекинес, чихуахуа, йоркширский терьер, цвергпинчер, японский хин. 6-9 месяцев Средние Бигль, хаски, питбультерьер, амстафф, бультерьер. 8-12 месяцев Крупные и очень крупные Ньюфаундленд, немецкий дог, алабай, кавказская овчарка, сенбернар. 12-18 месяцев

Особенности первой течки

Зачастую первая течка бывает малозаметной, так как гормональный фон в силу возраста животного еще не нормализовался. Владельцу собаки важно пристально следить за этапами полового созревания питомицы и контролировать ее контакты с особями противоположного пола.

Скрытая течка может привести к ранней беременности, когда физиологическое строение организма еще не в состоянии выдержать такой стресс. Половое созревание часто наступает раньше физиологического взросления, поэтому ранние роды могут нести за собой риск осложнений.

Сколько длится течка

Как правило, период течки у собаки составляет около 20-22 дней. Срок не одинаковый для всех сук. На продолжительность течки могут влиять такие факторы, как:

Возраст. Длительность течки может уменьшаться с возрастом животного.

Порода. Период течки у представителей мелких пород меньше, в то время как крупные породы находятся в таком состоянии более длительное время.

Сезон. В теплое время года течка зачастую длится дольше, в то время как зимой ее продолжительность сокращается. Особенно это относится к тем животным, которые живут на улице.

Ритм жизни. У собак, которые ведут активный образ жизни, процесс протекает быстрее, чем у домашних питомцев, которые подавляющее большинство времени проводят в состоянии покоя.

Учитывая большое количество факторов, сложно прогнозировать продолжительность течки для каждой собаки. Например, зная, сколько длится течка у собак мелких пород, вы не можете ожидать тех же сроков от представителей более крупных пород.

Тем не менее течка продолжительностью более 22 дней может свидетельствовать о гормональных сбоях в работе организма. Если кровянистые выделения у собаки после течки наблюдаются уже длительное время, необходимо обратиться за консультацией к ветеринарному врачу, который установит точные причины гормонального нарушения.

Этапы

Несмотря на индивидуальную физиологию и особенности содержания животного, половой цикл питомца имеет четыре ключевых этапа:

Проэструс. Данная фаза является своего рода подготовкой организма к овуляции. Эструс. Активная фаза полового цикла, во время которой течная сука может забеременеть. Диэструс. Независимо от результатов течки, организм животного начинает активно вырабатывать гормон – прогестерон. В том случае, если собака была оплодотворена, начинается период развития и вынашивания потомства. Если зачатия не произошло, возможны риски наступления так называемой «ложной беременности». Анэструс. Период полового покоя, который может продолжаться до 6 месяцев.

Длительность и характер проявления этапов полового цикла во многом индивидуален и не подпадает под какие-либо стандарты.

Периодичность течки

Течка у собак – как часто она бывает? В среднем период эструса случается раз в шесть месяцев. Однако эти цифры носят условный характер, поскольку особенности полового цикла предопределены физиологией конкретного животного.

Трудно точно ответить на вопрос о том, сколько раз в год у собаки течка. У собак крупных пород период активной половой охоты случается реже, в то время как у представителей мелких пород эструс бывает чаще. Вариантом нормы считается и то, что до двухлетнего возраста цикл животного еще не установился.

Как определить, какой день течки у собаки лучший для вязки

Владельцы животных часто задаются вопросом о том, на какой день течки сводят собак. Для того чтобы определить наиболее благоприятные для вязки дни, нужно научиться определять фазу полового цикла питомца. В этом вам поможет наблюдение за поведением животного и фиксация ключевых физиологических процессов, а также проведение лабораторных исследований ветеринарным репродуктологом.

Кровянистые выделения из вульвы сигнализируют про начало проэструса или предтечки. Собака уже привлекает кобелей, однако она еще не готова к фактическому спариванию, поэтому животное настроено к особям противоположного пола враждебно.

Через 9-12 дней кровянистые выделения меняют цвет и становятся более блеклыми – белесыми, желтоватыми или розовыми, что говорит о старте активной фазы половой охоты. К слову, первые три дня охоты считаются наиболее благоприятными для вязки.

Но наиболее точными будут результаты лабораторных исследований: сыворотки крови на гормон прогестерон, а также осмотр ветеринарным репродуктологом с возможным отбором разных мазков из внешних половых органов для цитологической оценки месячного цикла собаки.

Как протекает течка

Кроме кровянистых выделений из вульвы, к числу внешних проявлений можно отнести частое мочеиспускание, увеличение сосков и линьку.

Течка имеет гормональную природу, поэтому трудно предугадать, как именно изменится поведение собаки. Одни животные становятся более апатичными и ласковыми, в то время как другие ведут себя агрессивно, игнорируя команды хозяина. Часто питомец может быть враждебно настроен к особям своего пола.

Что касается пищевых привычек, то здесь тоже трудно определить универсальную модель поведения. Некоторые суки отказываются от пищи, а у некоторых, напротив, – улучшается аппетит.

Как бы там ни было, течка вносит изменения в привычный уклад жизни домашнего животного и его владельца. Если собака скулит во время течки, ведет себя слишком угнетенно или апатично, рекомендуем обратиться за консультацией к ветеринарному врачу.

Случается, что течка у суки проходит скрыто – без видимых физиологических и поведенческих изменений. Несмотря на отсутствие внешних проявлений половой охоты, собака может забеременеть.

Как ухаживать за собакой во время течки

Период активной половой охоты – это беспокойное время для питомца. Изменения гормонального фона могут отразиться как на физиологическом состоянии организма, так и на психоэмоциональном фоне. Поэтому владельцу животного важно сохранять спокойствие и рассудительность. Также полезно знать, как успокоить собаку во время течки, – в то время, когда она наиболее уязвима.

С какими проблемами могут столкнуться хозяева

Главная проблема, которая может возникнуть, – это агрессия суки, направленная на других животных. Постарайтесь устранить все возможные факторы: не посещайте шумные мероприятия и общественные места,где могут быть незнакомые собаки в любом количестве.

В период эструса у собаки можно наблюдать кровянистые выделения из вульвы, которые могут оставаться на полу или предметах мебели. Чтобы сохранить чистым пространство вокруг животного, некоторые владельцы надевают на питомца подгузник или специальные трусы для собак во время течки (в последнем случае можно подобрать размер трусов в зависимости от породы и использовать сменные прокладки). Это рекомендуется делать еще и для того, чтобы предотвратить риск инфицирования половых путей (с этой же целью не рекомендуется посещать водоемы).

Как избавиться от внимания кобелей

В первую очередь необходимо снизить вероятности встречи течной суки с представителями противоположного пола. Еще один способ минимизации риска нежелательной беременности – это уменьшить признаки половой охоты животного.

Кроме того, существует широкая линейка дезодорирующих спреев, которые маскируют естественный запах течной собаки. Так она становится менее привлекательной для кобелей, что снижает риск нежелательной беременности.



В некоторых случаях ветеринарный специалист может рекомендовать использование успокоительных препаратов.

Если в будущем вы не планируете заниматься разведением, лучше стерилизовать собаку, чтобы не подвергать ее риску. Во время течки сука привлекает большое количество кобелей, в том числе бездомных. Последние могут ходить стаями и представлять угрозу не только для животного, но и для хозяина. Кроме того, стерилизация является профилактикой развития различных заболеваний. Помните, что после операции темперамент и характер питомца никак не меняется.

В каком возрасте течка заканчивается

Как правило, течка заканчивается в возрасте 10-14 лет, когда животное уже не способно выносить и родить здоровое потомство.

Возраст окончания течки также во многом зависит от условий содержания собаки, частоты родов и физиологических индивидуальных особенностей организма.