Если у собаки слезятся глаза

Работа слезных желез вашего питомца предусматривает регулярное выделение незначительного количества жидкости. Слезы способствуют защите и очищению глазного яблока от пыли и мелких инородных предметов, а также обеспечивают роговицу кислородом, питают и смачивают ее, предотвращая высыхание.

Выделения из глаз у здорового животного прозрачные и носят незначительный характер. Они не вызывают у собаки дискомфорт и болезненные ощущения. Как же понять, что вашему питомцу требуется консультация ветеринарного специалиста?

Повышенное слезотечение и засохшие разводы на шерсти под глазами – верный признак того, что с животным что-то не так. Страдая от сильного зуда, собака начинает чесать лапами глаза, прикрывать их лапой, чаще моргать и тереться мордой о предметы. У нее может появиться светобоязнь и косоглазие.

Причин для такого поведения может быть много. Наиболее распространенные – это травмирование глазного яблока, аллергия или попадание инородного тела. Также повышенное слезотечение бывает вызвано патологией слезной железы, неправильным расположением века, наличием глаукомы или опухоли.

Слезится один глаз у собаки? Присмотритесь к цвету и консистенции выделений. Водянистые выделения (как слизь) указывают на возможный инородный предмет в глазу. Даже если вам удалось извлечь этот предмет самостоятельно, не стоит откладывать визит к ветеринарному врачу. Есть вероятность, что под веком остались травмирующие частицы инородного тела. Осколки могли повредить роговицу или слизистую оболочку не только века, но и глазного яблока.

Густые выделения желтого или зеленоватого оттенка могут свидетельствовать о более серьезном и длительном воспалительном процессе. В таком случае незамедлительно отправляйтесь к ветеринарному специалисту.

Если обильное слезотечение наблюдается из обоих глаз, то причина, возможно, кроется в развитии бактериальной или вирусной инфекции в организме. Срочно обратитесь к ветеринарному врачу для диагностики. Промедление может привести к переходу заболевания в хроническую форму и нарушению зрения.

Если у собаки слезятся глаза, и красные белки, не нужно самостоятельно ставить диагноз животному и назначать препараты. Только специалист может составить грамотную карту терапевтического лечения на основе собранного анамнеза. Кроме того, не стоит заниматься самолечением и «выписывать» своему питомцу человеческие капли для глаз. Чем быстрее вы обратитесь за квалифицированной помощью в ветеринарную клинику, тем выше шансы сохранить зрение и здоровье животного.

Также не спешите промывать глаза питомца. Эти действия могут затруднить поиски истинной причины недомогания. Если активное слезотечение продолжается в течение нескольких дней, покажите животное ветеринарному врачу. Он поможет диагностировать заболевание, которое могло привести к нарушению работы органа зрения.

Обильное слезотечение может оказаться результатом чрезмерного сухого или загрязненного пылью/мелкими частицами воздуха. В этом случае владелец способен помочь животному самостоятельно. Достаточно протереть глаза салфеткой, смоченной глазным антисептиком или соответствующим раствором, который не навредит. Если такой воздух в помещении, где питомец находится постоянно, лучше регулярно использовать увлажнитель для профилактики появления данной проблемы. Но выполнять вышеуказанные действия тоже нужно лишь после консультации с ветеринарным врачом.

Выделения из глаз, нарушение оттока слезы, заворот век — все это может быть породной особенностью у собак с плоской мордой и выпуклыми глазами (так называемые «брахицефалические породы» — бульдоги, мопсы, ши-тцу, пекинесы, боксеры). Среди распространенных проблем собак с дряблой кожей морды (сенбернары, бигли и другие породы): эктропион (выворот) века и опускание железы на веке.

В этой статье мы привели лишь несколько вероятных причин, почему у собаки слезятся глаза. Для минимизации рисков уберите раздражающие вещества из зоны доступа собаки. Во время купания избегайте попадания шампуня и мыла в глаза животного, а если у вашего питомца длинная шерсть, попросите грумера подстричь волоски на морде, чтобы они не касались век. Наконец, если вы заметили слезотечение, выделения из глаз, покраснение или другие признаки, которые могут указывать на проблему с глазами, незамедлительно обратитесь к ветеринарному врачу.