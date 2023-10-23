У собаки слабеет зрение – как выявить  проблему?

Возможные причины ухудшения зрения у вашего питомца – приобретенные или врожденные недуги. Спровоцировать потерю зрения также могут возрастные изменения.

Ветеринарная офтальмология занимается диагностикой и лечением заболеваний органов зрения. Важно как можно раньше выявить у питомца проблемы с визуальным восприятием окружающего мира. Перед визитом к ветеринарному врачу постарайтесь понаблюдать за животным: обратите внимание на то, видит ли собака окружающие ее предметы и как она передвигается в пространстве. Затем поделитесь наблюдениями со специалистом – это поможет ускорить процесс диагностики.

У собак некоторых пород есть врожденная склонность к тем или иным заболеваниям. Так, представители породы «джек-рассел-терьер» часто страдают от люксации (смещения) хрусталика. У хаски развивается глаукома, у йоркширских терьеров встречается синдром сухого глаза. У пожилых лабрадоров нередко бывает дегенерация сетчатки глаза.

К сожалению, не все владельцы домашних животных столь наблюдательны, чтобы вовремя выявить проблемы со зрением у своего питомца. Однако, узнав, что у собаки ухудшилось зрение, не стоит затягивать с визитом к ветеринарному офтальмологу.

Патология органов зрения может иметь следующие проявления: обильное слезотечение, покраснение, отечность, вязкие выделения из глаз, помутнение хрусталика, изменение цвета глаз, сухие корки вокруг глаза, конъюнктивиты. Собака может прищуривать глаза или чесать область глаза лапой, избегать яркого света. Среди поведенческих изменений следует выделить такие, как столкновение с предметами, тревожность и неожиданная пугливость, нежелание пользоваться лестницей, прыгать, ходить в незнакомые места. Эти признаки могут свидетельствовать о том, что животное страдает от заболевания/воспалительного процесса. Рекомендуется обратиться к ветеринарному врачу для осмотра и консультации.

Иногда симптоматика не столь видима (например, при смене цвета или постепенном помутнении глаз). Поэтому владелец может заметить проблему, когда болезнь активно прогрессирует. Безусловно, чем раньше вы обратитесь за помощью, тем выше вероятность успешного лечения и сохранения зрения животному.

При слепоте обычно страдают оба глаза. Если в результате перенесенного недуга животное потеряло зрение только в одном глазу, велика вероятность, что со временем и второй глаз станет видеть хуже.

Кроме того, важно помнить об основных болезнях, которые могут влиять на здоровье глаз. Например, у собак, страдающих от сахарного диабета, выше вероятность развития катаракты как сопутствующего заболевания. Один из признаков прогрессирующей катаракты – помутнение глаз.

Выделения из глаз зеленого или желтого цвета, покраснение глаз, расширенные зрачки – все это возможные симптомы развивающейся глаукомы. Наилучшие результаты лечения глаукомы достигаются, если болезнь диагностирована на ранней стадии.

Владельцам домашних питомцев стоит брать во внимание на еще один важный факт: если потеря зрения происходила постепенно, то собака за это время могла адаптироваться и научится отлично ориентироваться в пространстве, несмотря на слепоту. В этом случае владельцу более проблематично выявить заболевание – лучшим решением будет обращение к офтальмологу.

Как же понять, что у собаки плохое зрение? Для этих целей существуют специально разработанные тесты, помогающие оценить состояние зрения питомца.

Наиболее простой и доступный каждому тест – определение реакции на падающий предмет. Для этой цели лучше всего использовать ватный шарик, скорость падения которого позволяет отследить рефлекторное движение глаза. Ватный шарик бросают в зоне видимости собаки и следят за тем, как она отреагирует.

Еще один способ диагностики зрения собаки в домашних условиях – это импровизированная полоса препятствий. Для этого можно переставить в помещении в котором животное отлично ориентируется, мебель в другом порядке (при возможности) – расставить стулья, передвинуть стол или пуфик. В помещении расставляют мебель и другие крупногабаритные предметы. После этого, позвать животное с другого угла комнаты, и понаблюдать видит ли изменения в расстановке мебели. Важно чтобы препятствия не имели острых углов, чтобы собака не травмировалась, если действительно она стала хуже видеть.

Следующий тест основывается на условном рефлексе, который помогает собаке предвидеть возможную угрозу. Резко проведите рукой в сторону глаза, как будто замахиваетесь. Главное, не создавать воздушный поток, способный исказить результаты вашего теста (из-за чувствительных волосков на морде). Глаза животного проверяются поочередно. Если питомец не реагирует, скорее всего, он ослеп на один или оба глаза.

Также важным показателем для оценки зрения может стать реакция зрачка на свет. Для этого нужно использовать источник яркого света (например, маленький карманный фонарик). Наведите его немного издалека на каждый глаз поочередно. Важно, чтобы зрачок сужался, а глаз моргал – это свидетельствует об отсутствии явной слепоты.

Если результаты одного или нескольких проведенных вами исследований свидетельствуют о возможном наличии проблемы со зрением у животного, рекомендуется обратиться к ветеринарному офтальмологу для детальной диагностики (например, может быть выполнен тест на слезы Ширмера, оценка флуоресцеина для проверки наличия язв, тонометрический тест для обнаружения глаукомы) и назначения лечения.