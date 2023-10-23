Аптечка для вашей собаки

Что должно быть в аптечке первой помощи для собак?

Уход за домашним животным подразумевает применение различных средств для шерсти, а также препаратов для профилактики появления экто- и эндопаразитов. Во время оказания первой помощи нужно использовать медикаменты, подбираемые по ситуации. Это могут быть средства для обработки ран, оказания первой помощи (например, во время отравления) или симптоматической терапии в течение нескольких дней перед визитом в ветеринарную клинику, если нет возможности сразу обратиться к врачу.

Как собрать домашнюю аптечку первой помощи для питомца?

В стрессовой ситуации не каждый из нас способен реагировать быстро и уверенно. Заранее подготовленная аптечка с необходимыми лекарствами, информацией о назначении и дозировке даст возможность владельцу, не растерявшись, быстро оказать помощь животному, если ему вдруг станет плохо.

Несмотря на то, что сейчас очень легко найти инструкцию по применению того или иного препарата в интернете, вы не можете назначать лекарственное средство питомцу. Любые медикаменты должен выписывать только ветеринарный врач после установления диагноза.

В некоторых случаях вы можете оказать первую помощь самостоятельно, не навредив питомцу. Обратитесь к вашему ветеринарному специалисту, чтобы он помог составить домашнюю аптечку. Он также расскажет, как действовать в самых распространенных ситуациях, какой должна быть дозировка лекарства и место его введения, сообщит о возможных побочных действиях медикаментов и поможет разобраться в других вопросах.

Что должно быть в аптечке первой помощи:

стандартный фонарик для осмотра тела животного и проверки реакции зрачков на свет, если собака потеряла сознание. Как альтернативу, можно использовать встроенный фонарик на мобильном телефоне;

узкие ножницы стандартного размера и маленькие ножнички с тупыми концами. Они пригодятся, если нужно будет выстричь шерсть;

жгут. Предварительно обязательно проконсультируйтесь с ветеринарным врачом о том, как правильно накладывать жгут для остановки кровотечения. Если возникла чрезвычайная ситуация, и жгута нет, рану пережимают тем, что оказалось под рукой: платком, шарфом, ремнем;

пинцет для удаления инородных предметов из ран, кожи (например, клещей на коже, кусков стекла в ране);

средства для обеззараживания ран — антисептики (например, хлоргексидин 0,05% или Мирамистин);

медицинские перчатки (разных размеров);

грелка;

намордник (в случае если собака нервничает, намордник не даст ей укусить вас или других людей);

электронный термометр для ректального измерения температуры;

специальный воротник, не позволяющий собаке зализывать раны. Если у животного сыпь на теле и зуд, сначала его нужно показать ветеринарному врачу, чтобы установить причину поражения.

Из препаратов и наборов в аптечке первой помощи может быть следующее:

физраствор объемом от 200 мл для промывания травмированной ротовой полости, глаз или открытых ран;

Бетадин для обработки ран и порезов;

мазь-антибиотик (Дермазин, Левомеколь);

при аллергических реакциях — димедрол, дексаметазон;

при отравлении изониазидом — пиридоксин;

болеутоляющие, снимающие спазм: анальгин, мелоксивет, Но-шпа (дротаверин);

препараты первой помощи во время отравления (рвота, понос): ондансетрон (противорвотное), Энтеросгель, Смекта, Атоксил;

кровоостанавливающие препараты (в случае повреждений во время стрижки когтей или порезов);

комплект перевязочных материалов: салфетки, бинты марлевые и эластичные (например, самофиксирующийся эластичный бинт Кополи), бумажный пластырь, марлевые тампоны;

комплект для инъекций: антисептик, ватка скрученная в шарики, шприцы разного объема (от 1 мл до 20 мл, каждого по несколько штук), стерильные иглы (одна игла для набора препарата, другая — для введения препарата собаке).

Выше приведен список того, что может быть в универсальной ветеринарной аптечке, ориентированной на первую помощь пострадавшему животному. Если ваша собака регулярно принимает определенные лекарства, их нужно разместить отдельно от остальных средств.

Обратите внимание, что только ветеринарный врач должен определять рекомендуемый тип препаратов (в таблетированной форме или инъекционно) и дозировку (учитывая вес, возраст и другие особенности питомца, среди которых состояние здоровье и сопутствующие проблемы). Дозировки в свободном доступе в интернете не всегда корректны. Если вы не помните или потеряли записи врача, лучше ещё раз уточнить их в ветеринарной клинике. Специалист также может проконсультировать вас по поводу ваших действий в чрезвычайных ситуациях и поможет составить аптечку.

Состав ветеринарной аптечки может немного меняться в зависимости от возраста питомца и индивидуальных особенностей его здоровья. Аптечка для родов собаки составляется индивидуально. О ее комплектации лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Кроме аптечки первой помощи, держите под рукой контактные данные заводчика (если вы брали животное из питомника), лечащего врача, круглосуточных ветеринарных аптек и клиник рядом с домом. В быстром доступе также должен быть ветеринарный паспорт собаки, история болезней, больничные выписки (при наличии), документы о вакцинации.