Пищевая аллергия у собак

Иногда иммунная система чрезмерно реагирует на безопасные для организма вещества, например, на продукты питания. Так проявляется хроническое заболевание, которое известно нам как аллергия. Собаки тоже страдают от нее, причем чаще всего это связано с пищей. Для некоторых пород аллергические реакции более характерны, но возникнуть болезнь может у любого животного. Задача владельца — знать, как помочь питомцу и чем кормить собаку, если у нее пищевая аллергия.

Что такое пищевая аллергия

Животные не всегда одинаково реагируют на раздражители. Для одних какой-то ингредиент окажется абсолютно обычным, у других же он вызывает аллергию. В других случаях могут появляться зуд или покраснения на коже — это признаки хронического заболевания, которое и называется пищевой аллергией.

Диета для собаки при пищевой аллергии — первый и главный способ для хозяина помочь питомцу. Сложность в том, что не существует метода быстрого определения аллергена. Зачастую последним является определенный белок, поэтому из рациона убирают предыдущий его источник и меняют на новый.

Породы, склонные к пищевой аллергии

Если говорить об аллергии на корм, она может проявиться у щенка в раннем возрасте, и у взрослой собаки, если в рационе будет определенный белок, на который у животного аллергия. Чаще всего заболеванием страдают такие породы, как:

французский бульдог

шарпей,

немецкая овчарка,

стаффордширский терьер и другие породы.

Симптомы пищевой аллергии у собак

То, как проявляется аллергия у собак на корм, зависит от множества факторов. Изначально она выглядит как покраснение участка кожи. На этом участке могут возникать небольшие прыщи и пятна.

Характерным первым признаком также считается кожный зуд. Он появляется независимо от сезона и может быть как незначительным, так и очень сильным, вынуждающим животное расчесывать себя до крови.

Если зуд очень сильный, возможны дополнительные признаки, связанные с повреждением кожного покрова из-за расчесывания. Нередко возникают различные инфекции.

Таким образом, при аллергии на корм у собак симптомы во многом похожи на человеческие признаки аллергической реакции:

зуд разной интенсивности;

отечность отдельных участков туловища;

выделения из носа, глаз, ушей;

высыпания на коже;

неприятный запах, в частности от кожи.

Чтобы точно понять, есть ли пищевая аллергия у собак и чем их следует кормить в этом случае, вначале осмотрите у питомца зоны подмышек, крестца и паха, а также прианальную область. Если в этих местах есть покраснения или расчесывания, возможно у питомца аллергическая реакция на еду.

Возникли трудности с тем, чем кормить собаку-аллергика? Обратитесь к ветеринарному врачу. Опытный специалист сможет установить компонент, вызывающий негативную реакцию у животного.

Как отличить аллергию от непереносимости

Аллергией называется определенная реакция организма на раздражитель. Иммунная система активно атакует аллерген, что выражается в покраснении кожи, сильном зуде. Аллергия на корм у разных щенков может проявляться по-разному, но в такой ситуации обычно помогает специальная диета или гипоаллергенный рацион.

Пищевой непереносимостью называют повышенную чувствительность к определенным продуктам или веществам. Например, если у собаки непереносимость лактозы, значит в организме питомца не вырабатывается нужный для ее переваривания фермент.

Проблемы в работе желудочно-кишечного тракта — это также характерные симптомы пищевой аллергии или же пищевой непереносимости. Речь идет о частых дефекациях, рвоте, диарее и повышенном газообразовании.

В свою очередь признаки аллергии у собак на корм чаще всего выражаются только зудом, отечностью и проблемами с кожей.

Причины пищевой аллергии

Невозможно точно сказать, почему у животного возникла болезнь и чем кормить собаку-аллергика, не зная вещества-аллергена. На риск обострения заболевания могут повлиять следующие факторы: работа органов желудочно-кишечного тракта, специфика иммунитета конкретного питомца и ряд других особенностей организма.

Чем кормить собаку при пищевой аллергии — главный вопрос, на который нужно найти ответ. Это связано с тем, что во всех случаях аллергическая реакция возникает из-за определенного аллергена, который находится в еде.

Аллергены в корме у собак

Аллергия у животных может проявляться на разные виды белков, например, на:

говядину;

любые кисломолочные и молочные продукты;

курицу;

пшеничную, овсяную или манную крупу;

сою;

любые кисломолочные и молочные продукты;

рыбу.

У собаки аллергия на курицу — чем кормить ее в этом случае? Во-первых, стоит отметить, что подтвержденная аллергия на курицу встречается не так часто, как думают владельцы. Но если такой диагноз установлен, то корм для собак с аллергией могут создавать на основе утки, телятины, либо же рацион может содержать гидролизованный белок.

Лечение

Пожизненная диета для собаки при аллергии — лучший способ справиться с болезнью. Питомцу не нужно ограничивать количество питательных веществ и минералов, достаточно исключить из рациона аллерген.

У животных реакция на разные аллергены, поэтому иногда рацион требуется пересматривать несколько раз. Но помните, что болезнь может проявиться не сразу — симптомы могут возникают только через 3-4 недели. Это значит, что слишком часто менять питание собаки при аллергии бессмысленно.

Профилактика

Если вы заподозрили пищевую аллергию у собаки и не знаете, чем ее теперь кормить, отдайте предпочтение гипоаллергенным рационам. С помощью специальной диеты для собаки можно добиться того, что при аллергии питомец будет жить счастливой жизнью и не страдать от аллергических реакций.

Гипоаллергенный корм для собак

Выбирая, чем кормить собаку при аллергии на белок, обратите внимание на гипоаллергенный рацион. Он содержит белок такого размера, который уменьшает вероятность возникновения пищевой аллергии и может помочь снизить риск возникновения симптомов аллергии.

Как кормить собаку с пищевой аллергией

Кормите животное на протяжении 6-8 недель кормом с новым источником белка. Такой корм для собак от аллергии не помог? Тогда следует обратиться к врачу и подобрать соответствующий рацион.

Если в конечном итоге удалось подтвердить аллергию на корм у собаки, врач может рекомендовать ей гипоаллергенный корм на протяжении всей жизни.