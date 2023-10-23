Уход за домашним любимцем включает множество процедур: вычесывание, обработку от блох и клещей, вакцинацию и другие. Важно не забывать и о чистке зубов. Пренебрегать этим не стоит, ведь у вашего питомца со временем образуется зубной налет. Вариантов, как почистить собаке зубы от камня и налета, несколько. Они могут быть выполнены в домашних условиях или в клинике.

Можно ли чистить собаке зубы

У животных практически такие же проблемы, как и у людей. При отсутствии ухода на поверхности зубной эмали образуется тонкая пленка. Постепенно она переходит в более твердое состояние, образуется камень, в ротовой полости начинают размножаться бактерии.

Как результат, ее цвет может менятьсяменяьтся от белоснежного до желтого, у десен появляется коричневая каемка, возникает неприятный запах изо рта. Чтобы всего этого не случилось, важно регулярно проводить чистку. Процесс чистки зубов собаке вызывает сомнения «за и против»? Оцените, скольких проблем вы избежите, если хотя несколько раз в неделю будете ухаживать за полостью рта своего питомца.

Как правильно чистить зубы собаке

Чтобы процесс был менее утомительным для обеих сторон, стоит начинать проводить процедуру с самого раннего возраста. Щенки легче поддаются дрессировке и привыкают ко всему новому. Правильная и качественная обработка возможна только в том случае, если собакапес не станет вырываться и у вас будет доступ ко всем зонам пасти.

Чем почистить собаке зубы

Ветеринарные врачи в клиниках рекомендуют использовать для этих целей специальные щетки и чистящие средства. Они безопасны при проглатывании и не вызывают раздражения слизистых тканей полости рта.

Также можно использовать спрей, который помогает уменьшить налет и, следовательно, неприятный запах. Главное в вопросе, как почистить зубы собаке в домашних условиях, – это спокойствие и терпение самого животного. В противном случае возникает риск травмировать десны.

Можно ли чистить собаке зубы человеческой зубной пастой

Нет, делать это категорически не рекомендуется. Во-первых, интенсивный запах и вкус пасты может вызывать раздражение у питомца. Во-вторых, составы пасты для людей также отличаются от пасты для животных.

Пошаговая инструкция

Процедура не должна вызвать у животного страх, поэтому лучше проводить чистку зубов в форме игры. Не надо заставлять собаку подчиняться чистке с первого раза: если собака сопротивляется, лучше почистить в другой раз. Крупным породам удобнее проводить процедуру, когда они сидят, а маленьким – когда животное лежит на возвышенности (стол, подоконник). Начинать стоит с короткого промежутка времени, особенно если питомец нервничает. Затем длительность чистки постепенно увеличивать. В период приучения не заставляйте питомца, когда он начинает нервничать, давайте ему возможность отдохнуть. Начинайте с боковых зубов(с их внешней стороны) и постепенно двигайтесь глубже. Затем вернитесь назад и хорошо пройдитесь щеткой по внутренней стороне. Оттяните край губы так, чтобы иметь доступ и хороший обзор. Старайтесь не оттягивать без надобности край губы под носом. По окончанию угостите питомца лакомством и/или похвалите его.

В первый раз не обязательно хорошо проходиться щеткой по всем зонам. Ведь животному нужно время, чтобы привыкнуть к процедуре. Продолжайте сеанс ровно столько, сколько пес сможет вести себя спокойно. Если собака не дает чистить зубы, не делайте это насильно. Угостите лакомством и повторите попытку еще раз.

Как часто можно чистить собаке зубы

Это полностью индивидуальный момент. Например, многое зависит от рациона животного. Ветеринарные врачи рекомендуют регулярную чистку, хотя бы несколько раз в неделю. Также нужно смотреть на состояние зубов, не появился ли на ней желтый налет и нет ли темных образований у десен. . Если вы не можете решить, когда начинать чистить зубы собаке, посмотрите на состояние зубов. Также сигналом должен стать неприятный запах из пасти.

Виды средств по уходу за зубами для собак

Зубные пасты. Могут быть как “классические” мятные, так и с более оригинальными вкусами (например, мяса). В отличие от зубных паст для людей, средства для собак не требуют смывания.

Гели. Просты в применении, так как требуют от владельца только нанесения: далее собака сама распределит гель по зубам, во время вылизывания.

Жидкость против зубного налета. При добавлении такой жидкости в воду, снижается вероятность образования зубного налета и камня

Ополаскиватель для свежего дыхания. Также помогает в поддержании гигиены ротовой полости, дополнительно способствует решению неприятного запаха изо рта.

Пенка для удаления зубного камня. Чаще используется вечером, после последнего суточного приема пищи. Помогает безболезненно удалить отложения на зубах собаки.

Какие могут быть проблемы, если не чистить зубы

Неприятный запах изо рта – первый признак того, что вам стоит обратить внимание на ротовую полость своего питомца. Он говорит о том, что в ней присутствуют бактерии, которые могут вызывать различные заболевания:

стоматит – воспаление десен;

гингивит – воспаление и покраснение десен, отек тканей;

пародонтоз – поражение десен и околозубной ткани.

зубной налет и камень, который может провоцировать выпадение зубов и т.д.

Несвоевременный уход или его отсутствие могут привести к кровоточивости и болезненности десен, расшатыванию и выпадению зубов, хрупкости и разрушению эмали.