Гигиенический уход за собакой – одна из обязанностей ответственного владельца. Давайте с вами разберемся, как часто стоит купать собаку и какой температуры должна быть вода. Также важно знать, как подготовиться, как купать собаку, использовать ли шампунь.

Когда надо мыть собаку

Собак купают, как правило:

с целью гигиены, чтобы убрать с шерсти пыль, грязь и другие вещества, которые негативно влияют на здоровье кожи.

в лечебных целях, если у питомца диагностированы дерматологические заболевания, ветеринар назначит средство и расскажет, как правильно его применять;

в эстетических целях, чтобы животное хорошо выглядело на выставке.

Частота купаний определяется индивидуально ветврачом.

Как часто надо мыть собаку

Существует миф, что собак нельзя купать часто. По мнению некоторых владельцев питомцев чрезмерно частые купания могут причинить вред здоровью кожи и шерсти. Но потребность в водных процедурах определяется индивидуально, рекомендовать частоту купания можно на основании данных о состоянии здоровья, породе, уровня активности. Собаки, которые проводят большую часть времени на улице будут чаще нуждаться в купании, чем те, которые почти весь день проводят в квартире.

Регулярное купание собаки полезно не только для нее, но и для здоровья владельца. Чистые собаки реже становятся причиной аллергических реакций и проблем с дыхательной системой у владельца животного. Шерсть собаки, как ковер, задерживает грязь, в которой содержатся аллергены, грибки и бактерии. Аллергены - это белки, такие как перхоть, пылевые клещи, плесень, пыльца, слюна собаки и экскременты.

Эти аллергены нужно регулярно смывать, иначе они так и останутся на шерсти собаки. Чем дольше они будут оставаться на шерсти, тем больше риск возникновения зуда у вашей собаки. Если кто-то из членов семьи страдает от аллергии, загрязненная шерсть собаки будет усиливать дискомфорт до тех пор, пока аллергены не будут смыты.

Подготовка к купанию

Сначала стоит подготовить собаку, место и средства для процедуры. Также стоит убедиться, что вода оптимальной температуры.

Расчесать собаку

Перед купанием собак обязательно нужно расчесывать, особенно представителей длинношерстных пород. Если собаку не расчесать, а сразу приняться за купание, вся шерсть может сильно запутаться. Из-за того, что у собаки кроме шерсти есть еще и подшерсток, подойдет только специальная щетка для расчесывания, и точно не человеческая расческа.

Очень важно тщательно расчесать собаку после мытья, при этом действовать нужно аккуратно – мокрую шерсть гораздо проще травмировать. Именно для облегчения расчесывания при мытье и используют бальзам для шерсти.

В процессе расчесывания можно сразу же подстричь собаке когти, чтобы совместить все процедуры.

Чтобы избежать спутывания и образования колтунов, не забывайте расчесывать собаку хотя бы дважды в неделю.

Очень аккуратно надо действовать, расчесывая шерсть в области глаз, носа, а также интимных зон. Это особо чувствительные места, где грубые прикосновения расческой могут причинять собаке боль и дискомфорт.

Температура воды

Есть общие рекомендации, касательно того, в какой воде купать собаку. Купать своего питомца нужно в теплой воде, оптимальной температурой считается температура около 37 градусов по Цельсию. Такая температура подойдет для большинства крупных и средних собак.

Чем мыть собаку

Для мытья питомца не рекомендуем использовать человеческие шампуни, даже детские. Средства с сильным ароматом также противопоказаны, собака будет пытаться устранить запах и попытается испачкаться снова. Кислотность кожи у собак в норме 5-7, а человеческий уровень Ph –4- 5,5, это учитывается при выборе шампуня. Важно позаботиться, чтобы шампунь не раздражал слизистую глаз.

Шампунь должен быть подобран индивидуально, с учетом особенностей породы, возраста, длины шерсти. Лучше доверить подбор средства специалисту – ветеринарному врачу-дерматологу. Особенно тщательно подбирают средства для собак с чувствительной кожей.

Как правильно мыть собаку

Для новичка мытье животного бывает связано с трудностями. Но если действовать последовательно, все пройдет хорошо.

Как правильно купать маленькую собаку

Перед купанием нужно обеспечить безопасность питомца. Чтобы лапы не скользили по ванне, можно использовать силиконовый коврик. Для миниатюрных собак подойдет раковина. Важно защитить уши от воды.

Сначала шерсть нужно намочить, потом распределить шампунь, потереть и смыть, также можно использовать бальзам или кондиционер.

Как правильно купать крупную собаку

Душ или ванна для мойки собаки должна соответствовать размеру, также для безопасности понадобится тонкий силиконовый коврик. Лучше мыть питомца с помощником.

Намочить животное, а затем вспенить шампунь и растереть по всей поверхности шерсти, после чего смыть. Длинношерстных собак намыливают 2-3 раза, смывают, затем используют бальзам.

После прогулки не обязательно купать полностью собаку, можно только вымыть лапы, при этом не использовать шампунь. Так как мыть лапы большой собаке не просто, используют губку или приспособления, а также шампунь.

Сушка

После водных процедур шерсть сушат, используя полотенце и фен. Прежде чем купать собаку подготавливают все, чтобы было проще после процедуры сушить. Если питомец боится фена, хватит и полотенца.

Как купать собаку, которая боится воды

Страх может спровоцировать животное на попытку бегства или агрессию. Так как помыть агрессивную собаку трудно, помогут следующие советы:

чем раньше начнется приучение к водным процедурам, тем меньше риск боязни;

стоит приучать питомца находиться в ванной без воды, чтобы он чувствовал себя в безопасности;

во время водных процедур нужно спокойно разговаривать, чтобы уменьшить стресс;

после купания можно дать лакомство;

альтернатива мытью – сухой шампунь.

Зная рекомендации и придерживаясь их, владелец обеспечит любимой собаке гигиенический уход. Главное все правильно подготовить!