Заведя одну собаку, многие люди понимают, что лучше иметь двоих питомцев. Вдвоем животным не будет скучно, они смогут играть вместе на прогулках. Но есть и свои нюансы – вероятность возникновения конфликтов и драк за территорию, еду или игрушки , а также за внимание владельца. Две собаки в доме – хорошая идея или нет?

Собаки, совместно проживающие в одной квартире, далеко не всегда находят общий язык. Периодически между ними происходят стычки, во время которых питомцы могут нанести друг другу тяжелые травмы, если вас не будет рядом. .

В природе существует четко установленная социальная иерархия, которой придерживаются все без исключения животные: коты, волки, львы и, конечно же, собаки. Для того чтобы ваши питомцы жили мирно - вам необходимо установить правила, которых должны придерживаться и вы и собаки.

Две собаки в доме: плюсы и минусы

Решение завести вторую собаку должно быть взвешенным. Вы должны учитывать темперамент вашей собаки и ее дружелюбность к другим животным. Если ваш питомец не дружит с другими собаками, которых встречает на улице - возможно заводить еще одну собаку - плохая идея.

Стоит взвесить также и другие факторы перед тем, как завести второе животное. К примеру, если ваша собака в преклонном возрасте, то активный темпераментный щенок может ее раздражать. Если вы хотите взять собаку такого же пола, то должны учесть особенности породы и предусмотреть установления правильных уважительных отношений между питомцами с самого начале во избежании драк в будущем.

Позаботьтесь о том, чтобы для двоих собак было достаточно места в доме: чтобы у каждого из них была лежанка, свои игрушки, а вы могли находить равнозначное время на общение с ними.

Если вы решили завести щенка - пресекайте его назойливое поведение и давайте взрослой собаке время на отдых. Старайтесь уделять щенку отдельное время для обучения командам.

Если же вы планируете приютить взрослую собаку в семью - правильным будет познакомить ее со своей собакой и посмотреть поладят ли они. Прогуляйтесь пару раз и посмотрите, как животные ведут себя на прогулке.

Для того чтобы избежать конфликтов в доме - обращайте внимание, кто из животных показывает более доминантное поведение:

Угрожающе или недовольно рычит в случае неповиновения подчиняющейся собаки.

Ставит ей на спину или шею лапы, что означает ее силу, прикусывает шею.

Ставит на спину другого питомца передние лапы и имитирует движения, как во время спаривания.

Животное, которое находится на ступени иерархии ниже, будет демонстрировать другое поведение:

Спокойно реагирует и уступает более доминантной собаке в любой конфликтной ситуации.

Избегает прямых взглядов, отводит глаза и опускает их вниз.

Скулит, подползает к вожаку на животе, поджимает хвост.

Ложится на спину лапами вверх и доверительно открывает живот.

Статистика показывает, что почти 50% ссор происходит между самками, около 30% – между самцами и небольшой процент напряженности наблюдается между разнополыми животными.

Образ жизни и возраст тоже могут стать причинами конфликта. Например, если вы принесете из приюта уже взрослую собаку, она может начать вести себя агрессивно по отношению к другому питомцу, не испытавшему на себе тяготы уличной жизни. Молодой щенок в период полового созревания тоже способен устраивать разборки с более взрослой собакой.Если ваши питомцы проживают вместе долгое время, а ревность и конфликты между ними так и не прекратились, проконсультируйтесь с ветеринарным врачом, заводчиком или кинологом. Возможно, одному из ваших животных необходим курс поведенческой терапии или медикаментозная помощь (успокоительные). Но в любом случае коррекция поведения собаки должна проводиться только после консультации с врачом.