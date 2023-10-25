Как придумать собаке кличку
Дать питомцу оригинальное имя — отличный способ выделить его среди других собак. Друзья и знакомые обязательно обратят внимание на необычную кличку. Главное, чтобы она была уместной, в меру забавной и идеально подходила животному.
Как придумать кличку собаке-«мальчику»
Существуют тысячи собачьих имен. Необязательно изучать все, чтобы найти лучшую кличку для своего питомца. Специалисты по воспитанию собак подсказывают, как существенно сузить круг поисков:
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Выберите имя, которое нравится вам. Вы будете произносить его постоянно, так что оно не должно вызывать дискомфорт. Собака реагирует на интонацию — вот почему важно иметь положительное отношение к новому слову.
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Найдите кличку из одного-двух слогов. Длинное слово или сложное сочетание животному сложнее воспринимать, а вам — сложнее произносить. Если имя составное, сократите его в обиходе.
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Не используйте бранные, оскорбительные или сленговые слова. Они могут смущать окружающих. Избегайте слов, которые по произношению похожи на команды.
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Не меняйте кличку взрослой собаки. А если это необходимо, замените имя на похожее слово.
Есть много источников с сотнями имен, которые подходят под такие критерии. Чтобы сократить список, можно просмотреть списки имен для собак по определенным признакам.
Клички для смелых собак
Кличка для собаки может подчеркивать темперамент питомца. В первую очередь речь идет о породах, выведенных для охоты, защиты и охраны. Их ассоциируют с образом воина, борца, героя, храбреца.
Есть четыре вида кличек, подходящих под эти критерии:
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Имена для собаки-защитника: Эйнар (одинокий воин), Маркус (воинственный), Ратмир (защитник мира), Андре (мужественный), Гантер (военный, охотник), Хонор (честь).
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Иностранные слова, которые ассоциируются со смелостью: Кригер, Герье, Мутиг, Ракшак, Крога, Сенши.
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Имена мужественных персонажей из мифологии, книг, фильмов, игр: Зевс, Тор, Зорро, Супермен, Терминатор, Арес, Шерхан.
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Слова, которые отражают суть храбрости: Силач, Боец.
Общая рекомендация при выборе клички для питомца в этом случае — обращайте внимание на слова, содержащие звук «р».
Клички для малых пород
Владелец собаки малой или миниатюрной породы без проблем может подобрать оригинальную кличку для собаки-кобеля. В истории, литературе и других источниках есть немало персонажей, готовых «поделиться» именем с маленькой ловкой собакой. Как вам такие клички: Тирион, Добби, Гном, Гремлин, Мини-Мы, Брауни, Линк, Тимон? Можно также выбрать длинное имя и сократить его. Например, Румпельштильцхен легко превращается в Рума.
Собакам малых пород подходят милые имена вроде Малыша или Пушка, но можно сыграть на контрасте и удивить всех вокруг. Имя для маленькой собаки бывает и забавным. Возможно, питомцу подойдет кличка Дарт Вейдер, Балрог или Большой Брат. Последняя особенно актуальна — собаки миниатюрных пород любят всегда быть рядом с хозяевами.
Клички для больших пород
Крупная собака может выделяться не только размерами, но также именем. Взрослому питомцу подойдут такие клички: Портос, Халк, Хагрид, Дракон, Галактус, Балу, Танос или Титан.
Как еще назвать собаку большой породы:
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Адмирал,
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Обеликс,
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Мамонт,
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Эверест,
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Коллос,
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Голиаф,
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Самсон,
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Ахилл,
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Барон,
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Шрек,
-
Лось,
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Бык,
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Лев.
Можно также назвать большую собаку Юпитером, Канопусом, Центавром или Геркулесом. Но длинные клички для собак-кобелей лучше сокращать. Например, в паспорте питомца можно записать кличку Альнитак, а дома звать его просто Ник.
Клички по особенности внешнего вида собаки
Проще всего выбрать кличку собаке, учитывая ее внешние особенности. Можно также дать питомцу имя, как правило, ассоциирующееся с собаками его породы:
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Бетховен — кличка для собак-кобелей, которая стала популярной после выхода фильма «Бетховен». Дается сенбернарам.
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Хатико — самая известная собака породы акита-ину, прославившаяся своей преданностью и любовью к хозяину.
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Акела — отличное имя для белых лаек.
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Уинстон или Черчилль — традиционно ассоциируется с английскими бульдогами.
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Понго — типичное имя для далматинов, которое стало еще популярнее после выхода мультфильмов и фильмов «101 далматинец».
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Тотошка — на самом деле веселый песик Элли был керн-терьером.
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Рекс, Джерри Ли — частые имена для немецких овчарок.
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Коржик — милый вариант для корги.
Цвет шерсти тоже дает отличные подсказки при выборе клички. Например, некрупный питомец с золотистой шерстью может получить имя Пикачу. Другие клички, которые можно дать собаке по цвету шерсти:
-
Шоколад (Чоко),
-
Апельсин,
-
Сильвер,
-
Снежок,
-
Аполло,
-
Сапфир,
-
Персик,
-
Шварц,
-
Беляш,
-
Алмаз,
-
Туман,
-
Голд,
-
Лайт,
-
Грей,
-
Блэк.
По характерному расположению пятен собак часто называют следующим образом:
-
Бим — если у собаки шерсть на одном ухе темного окраса.
-
Счастливчик — если из пятнышек складывается рисунок подковы.
-
Домино — если на шерсти характерное изображение плитки домино с точками.
-
Инь-Ян — «китайская» кличка для собаки, если ее шерсть черно-белая и разделена на две половины.
Если шерсть темного окраса, а на шее есть элегантный белый «воротничок», животному может подойти имя Лорд, Генри, Данте или Алвен.
Клички по характеру питомца
Характер животного формируется с первых месяцев. Понаблюдайте за питомцем: он активный и стремится исследовать мир или, наоборот, хочет спрятаться в укромном месте? Список имен для кобелей по характеру и поведению:
-
Кинг, Хан, Атилла, Цезарь, Наполеон, Рамзес (лидер);
-
Атлас, Геркулес, Феникс (выносливый, сильный);
-
Шкипер, Боцман (помощник);
-
Бандит, Пират (активный);
-
Шай (стеснительный);
-
Лаки (счастливчик);
-
Тайсон (боец).
Если характер щенка пока не проявился, лучше подобрать кличку по другому принципу. Осторожный Храбрец или тихий Гром — странная комбинация, согласны?
Американские клички
Клички, популярные в США, дают собакам по всему миру. В топ-список входят следующие имена для американских собак:
-
Рейнджер,
-
Маверик,
-
Сержант,
-
Джаспер,
-
Декстер,
-
Бакстер,
-
Майло,
-
Честер,
-
Чарли,
-
Джакс,
-
Бруно,
-
Бейли,
-
Рэмбо,
-
Гуччи,
-
Райли,
-
Бумер,
-
Купер,
-
Диего,
-
Бадди,
-
Оскар,
-
Кайло,
-
Коби,
-
Макс,
-
Тоби,
-
Роки,
-
Руди,
-
Локи,
-
Оззи,
-
Танк,
-
Реми,
-
Чейз,
-
Дюк,
-
Блю,
-
Кэш,
-
Эйс,
-
Луи,
-
Чип,
-
Тео,
-
Бо.
Кроме того, можно выбрать имя одного из известных в Штатах собак-героев. Например, Балто.
Популярные клички в Украине
Такими именами традиционно называют собак-кобелей украинцы:
-
Лис,
-
Буян,
-
Серко,
-
Хорт,
-
Крок,
-
Буран,
-
Чабан,
-
Карай,
-
Лиско,
-
Дунай,
-
Гавкун,
-
Лютый,
-
Маузер,
-
Бублик,
Иногда собак называют Барсами (Барсиками), но все-таки это преимущественно кошачье имя.
Как приучить собаку к кличке
В мире много удивительный и привлекательных вещей, на которые собака отвлекается. Чтобы уберечь животное от опасности, иногда достаточно вовремя подозвать его к себе. Поэтому приучение щенка к своему имени — основа тренировок послушания.
Суть задачи — давать питомцу лакомство, когда вы произносите его имя, а он смотрит на вас. Собака учится реагировать на кличку так же, как исполнять любую другую команду.
Как легче организовать процесс:
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Начните тренировку в тихом спокойном месте (не на улице), где ничто не отвлекает внимание животного и где вы с ним обычно играете. Избегайте громких звуков, сильных запахов, присутствия посторонних людей.
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Находясь в нескольких шагах от собаки, 2-3 раза ласково и четко повторите кличку. Когда он обратит на вас внимание, подойдите к питомцу, дайте лакомство или корм, и, пока он ест, снова 2 -3 раза произнесите его имя. Повторяйте несколько раз, чтобы собака научилась быстро реагировать/обращать внимание на кличку. После этого лакомство заменяется похвалой и поглаживанием, затем и похвала отменяется.
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Постепенно добавляйте в игру отвлекающие факторы. Это поможет приучить животное реагировать на свое имя в любых обстоятельствах.
Если кобель не показывает реакции на кличку, продолжайте тренироваться, но без отвлекающих факторов.
Практикуйтесь несколько раз в день, чтобы закрепить результат. Но помните — лакомствами собаку можно перекормить. Выбирайте низкокалорийные угощения для дрессировки.
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