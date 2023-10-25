Дать питомцу оригинальное имя — отличный способ выделить его среди других собак. Друзья и знакомые обязательно обратят внимание на необычную кличку. Главное, чтобы она была уместной, в меру забавной и идеально подходила животному.

Как придумать кличку собаке-«мальчику»

Существуют тысячи собачьих имен. Необязательно изучать все, чтобы найти лучшую кличку для своего питомца. Специалисты по воспитанию собак подсказывают, как существенно сузить круг поисков:

Выберите имя, которое нравится вам. Вы будете произносить его постоянно, так что оно не должно вызывать дискомфорт. Собака реагирует на интонацию — вот почему важно иметь положительное отношение к новому слову. Найдите кличку из одного-двух слогов. Длинное слово или сложное сочетание животному сложнее воспринимать, а вам — сложнее произносить. Если имя составное, сократите его в обиходе. Не используйте бранные, оскорбительные или сленговые слова. Они могут смущать окружающих. Избегайте слов, которые по произношению похожи на команды. Не меняйте кличку взрослой собаки. А если это необходимо, замените имя на похожее слово.

Есть много источников с сотнями имен, которые подходят под такие критерии. Чтобы сократить список, можно просмотреть списки имен для собак по определенным признакам.

Клички для смелых собак

Кличка для собаки может подчеркивать темперамент питомца. В первую очередь речь идет о породах, выведенных для охоты, защиты и охраны. Их ассоциируют с образом воина, борца, героя, храбреца.

Есть четыре вида кличек, подходящих под эти критерии:

Имена для собаки-защитника: Эйнар (одинокий воин), Маркус (воинственный), Ратмир (защитник мира), Андре (мужественный), Гантер (военный, охотник), Хонор (честь). Иностранные слова, которые ассоциируются со смелостью: Кригер, Герье, Мутиг, Ракшак, Крога, Сенши. Имена мужественных персонажей из мифологии, книг, фильмов, игр: Зевс, Тор, Зорро, Супермен, Терминатор, Арес, Шерхан. Слова, которые отражают суть храбрости: Силач, Боец.

Общая рекомендация при выборе клички для питомца в этом случае — обращайте внимание на слова, содержащие звук «р».

Клички для малых пород

Владелец собаки малой или миниатюрной породы без проблем может подобрать оригинальную кличку для собаки-кобеля. В истории, литературе и других источниках есть немало персонажей, готовых «поделиться» именем с маленькой ловкой собакой. Как вам такие клички: Тирион, Добби, Гном, Гремлин, Мини-Мы, Брауни, Линк, Тимон? Можно также выбрать длинное имя и сократить его. Например, Румпельштильцхен легко превращается в Рума.

Собакам малых пород подходят милые имена вроде Малыша или Пушка, но можно сыграть на контрасте и удивить всех вокруг. Имя для маленькой собаки бывает и забавным. Возможно, питомцу подойдет кличка Дарт Вейдер, Балрог или Большой Брат. Последняя особенно актуальна — собаки миниатюрных пород любят всегда быть рядом с хозяевами.

Клички для больших пород

Крупная собака может выделяться не только размерами, но также именем. Взрослому питомцу подойдут такие клички: Портос, Халк, Хагрид, Дракон, Галактус, Балу, Танос или Титан.

Как еще назвать собаку большой породы:

Адмирал,

Обеликс,

Мамонт,

Эверест,

Коллос,

Голиаф,

Самсон,

Ахилл,

Барон,

Шрек,

Лось,

Бык,

Лев.

Можно также назвать большую собаку Юпитером, Канопусом, Центавром или Геркулесом. Но длинные клички для собак-кобелей лучше сокращать. Например, в паспорте питомца можно записать кличку Альнитак, а дома звать его просто Ник.

Клички по особенности внешнего вида собаки

Проще всего выбрать кличку собаке, учитывая ее внешние особенности. Можно также дать питомцу имя, как правило, ассоциирующееся с собаками его породы:

Бетховен — кличка для собак-кобелей, которая стала популярной после выхода фильма «Бетховен». Дается сенбернарам.

Хатико — самая известная собака породы акита-ину, прославившаяся своей преданностью и любовью к хозяину.

Акела — отличное имя для белых лаек.

Уинстон или Черчилль — традиционно ассоциируется с английскими бульдогами.

Понго — типичное имя для далматинов, которое стало еще популярнее после выхода мультфильмов и фильмов «101 далматинец».

Тотошка — на самом деле веселый песик Элли был керн-терьером.

Рекс, Джерри Ли — частые имена для немецких овчарок.

Коржик — милый вариант для корги.

Цвет шерсти тоже дает отличные подсказки при выборе клички. Например, некрупный питомец с золотистой шерстью может получить имя Пикачу. Другие клички, которые можно дать собаке по цвету шерсти:

Шоколад (Чоко),

Апельсин,

Сильвер,

Снежок,

Аполло,

Сапфир,

Персик,

Шварц,

Беляш,

Алмаз,

Туман,

Голд,

Лайт,

Грей,

Блэк.

По характерному расположению пятен собак часто называют следующим образом:

Бим — если у собаки шерсть на одном ухе темного окраса.

Счастливчик — если из пятнышек складывается рисунок подковы.

Домино — если на шерсти характерное изображение плитки домино с точками.

Инь-Ян — «китайская» кличка для собаки, если ее шерсть черно-белая и разделена на две половины.

Если шерсть темного окраса, а на шее есть элегантный белый «воротничок», животному может подойти имя Лорд, Генри, Данте или Алвен.

Клички по характеру питомца

Характер животного формируется с первых месяцев. Понаблюдайте за питомцем: он активный и стремится исследовать мир или, наоборот, хочет спрятаться в укромном месте? Список имен для кобелей по характеру и поведению:

Кинг, Хан, Атилла, Цезарь, Наполеон, Рамзес (лидер);

Атлас, Геркулес, Феникс (выносливый, сильный);

Шкипер, Боцман (помощник);

Бандит, Пират (активный);

Шай (стеснительный);

Лаки (счастливчик);

Тайсон (боец).

Если характер щенка пока не проявился, лучше подобрать кличку по другому принципу. Осторожный Храбрец или тихий Гром — странная комбинация, согласны?

Американские клички

Клички, популярные в США, дают собакам по всему миру. В топ-список входят следующие имена для американских собак:

Рейнджер,

Маверик,

Сержант,

Джаспер,

Декстер,

Бакстер,

Майло,

Честер,

Чарли,

Джакс,

Бруно,

Бейли,

Рэмбо,

Гуччи,

Райли,

Бумер,

Купер,

Диего,

Бадди,

Оскар,

Кайло,

Коби,

Макс,

Тоби,

Роки,

Руди,

Локи,

Оззи,

Танк,

Реми,

Чейз,

Дюк,

Блю,

Кэш,

Эйс,

Луи,

Чип,

Тео,

Бо.

Кроме того, можно выбрать имя одного из известных в Штатах собак-героев. Например, Балто.

Популярные клички в Украине

Такими именами традиционно называют собак-кобелей украинцы:

Лис,

Буян,

Серко,

Хорт,

Крок,

Буран,

Чабан,

Карай,

Лиско,

Дунай,

Гавкун,

Лютый,

Маузер,

Бублик,

Иногда собак называют Барсами (Барсиками), но все-таки это преимущественно кошачье имя.

Как приучить собаку к кличке

В мире много удивительный и привлекательных вещей, на которые собака отвлекается. Чтобы уберечь животное от опасности, иногда достаточно вовремя подозвать его к себе. Поэтому приучение щенка к своему имени — основа тренировок послушания.

Суть задачи — давать питомцу лакомство, когда вы произносите его имя, а он смотрит на вас. Собака учится реагировать на кличку так же, как исполнять любую другую команду.

Как легче организовать процесс:

Начните тренировку в тихом спокойном месте (не на улице), где ничто не отвлекает внимание животного и где вы с ним обычно играете. Избегайте громких звуков, сильных запахов, присутствия посторонних людей. Находясь в нескольких шагах от собаки, 2-3 раза ласково и четко повторите кличку. Когда он обратит на вас внимание, подойдите к питомцу, дайте лакомство или корм, и, пока он ест, снова 2 -3 раза произнесите его имя. Повторяйте несколько раз, чтобы собака научилась быстро реагировать/обращать внимание на кличку. После этого лакомство заменяется похвалой и поглаживанием, затем и похвала отменяется. Постепенно добавляйте в игру отвлекающие факторы. Это поможет приучить животное реагировать на свое имя в любых обстоятельствах.

Если кобель не показывает реакции на кличку, продолжайте тренироваться, но без отвлекающих факторов.

Практикуйтесь несколько раз в день, чтобы закрепить результат. Но помните — лакомствами собаку можно перекормить. Выбирайте низкокалорийные угощения для дрессировки.