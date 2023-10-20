Выбрать хорошее имя для собаки — нетривиальная задача. Хозяевам придется поломать голову, чтобы отыскать лучший вариант из тысяч возможных. Разработаны даже специальные профессиональные рекомендации по подбору имен, созданы списки красивых современных кличек для собак с описанием их значения. Как придумать кличку собаке-самке Покупая щенка у заводчика, будьте готовы к ограничениям на имена. Иногда нужно выбирать кличку на определенную букву. Выбирая же питомца-компаньона, можно использовать практически любую кличку. Но лучше найти имя, которое будет красивым и понятным для собаки. Профессиональные заводчики и бихевиористы дают советы о том, как правильно назвать собаку-самку: Выберите имя из одного или двух слогов. Такие слова — самые простые и достаточно короткие, чтобы собака обращала на них внимание. Имена должны быть осмысленными и подходить собакам (например, Рон, Лик, Чар и Мик считаются не самыми удачными вариантами). А вот Фанг подходит больше (означает «клык», но звучит мягче). Подберите кличку с твердыми согласными, которые собаки легче воспринимают на слух. Не выбирайте имя, которое звучит похоже на команду. Например, «Бет» очень похоже на «Нет». Не давайте собаке кличку, похожую на имя члена семьи. Например, когда ваша дочь — Оксана, а собака — Роксана. Подбирайте благозвучную кличку, чтобы она не была бранной, оскорбительной или созвучной неприятным словам. Важно, чтобы кличка для вашей собаки-самки была приятна на слух и проста в произношении. Вы будете часто использовать имя четверолапого члена семьи, так что убедитесь, что оно вызывает положительные эмоции. Собака легко поймет, если слово вам не нравится, и может подумать, что негативная реакция направлена на нее. Утонченные клички Суки обычно меньше и изящнее кобелей. Поэтому им иногда хочется придумать имя, которое наверняка подчеркнет их утонченность. Для этого могут подойти аристократические «женские» имена для собак: Троя,

Леди,

Диана,

Пэрис,

Тагира,

Стелла,

Сильва,

Орхидея,

Изабелла,

Виктория,

Баронесса,

Нефертити,

Жозефина,

Принцесса. Также можно использовать красивые «звездные» имена: Венера, Андромеда, Альхена, Мерга, Огма, Хара, Белла (от Беллатрикс). Клички для пород малых и миниатюрных размеров Собакам малых и миниатюрных пород подойдут нежные имена, которые подчеркивают их декоративные размеры и внешнюю красоту. Например: Элли,

Мими,

Лапка,

Черри,

Кноака,

Шанель,

Бусинка,

Флаффи,

Бон Бон,

Пуговка,

Пушинка. Можно выбрать «драгоценную» кличку для маленькой собаки: Берилл, Иолита, Жемчужинка, Руби. Ведь даже маленькая собака — огромное сокровище. Клички для больших пород Крупным представительницам собачьего мира логично подобрать грозные и внушительные имена для собак: Большая Берта,

Валькирия,

Амазонка,

Электра,

Баньши,

Затанна,

Гамора,

Урсула,

Зельда,

Катана,

Афина,

Лилит,

Фрейя,

Шеба,

Нана,

Гера,

Руж. Как обычно, можно сыграть на контрасте и дать большой собаке забавное имя, например, Малышка. Особенности внешности Внешность (экстерьер) собаки — отличное подспорье для выбора подходящего имени. Можно разделить (и назвать) собак по: Окрасу: Шоколадка, Пятнышко, Дотти, Голди, Ночь, Снежинка, Белоснежка, Дымка. Сложению, форме тела, типу шерсти: Пышка, Щетка, Булочка. Росту: Этна, Нанга, Макалу, Чогори, Мана. Для некоторых собак можно выбрать «породные» имена. Это клички известных собак, которые часто дают представителям той же самой породы: Лесси (колли);

Салли (бультерьер);

Пердита (далматинец);

Леди (кокер-спаниель);

Саманта (немецкая овчарка);

Винн-Дикси (пикардийская овчарка). Красивую собаку также можно назвать Красоткой (сокращенно — Асей). Клички по характеру Характер собаки может проявиться очень рано. Например, самые активные и общительные щенки из помета будут все время исследовать территорию. Но есть наблюдатели, тихони, застенчивые собачки. По свойствам характера можно выбирать клички для: Милых и забавных: Пирожочек, Тыковка, Фея, Зайка, Ириска, Найси, Няша. Счастливых и активных: Бинго, Конфетка, Лаки, Нова, Сальса, Артемида. Привязчивых и любвеобильных: Ангел, Мила, Ласка, Джульетта. Прирожденных лидеров: Альфа, Багира, Доминика, Царица. Умных и хитрых: Афина, Лисичка, Фокси, Ультра, Ума.

Проказницам подойдут клички Мафия, Моська, Пума, Ракета или Цунами. Американские клички Модные клички американских собак, которые можно использовать у нас: Джинджер,

Эйнджел,

Джемма,

Вайолет,

Джипси,

Пайпер,

Трикси,

Стелла,

Грейси,

Молли,

Милли,

Минни,

Рейвен,

Рейчел,

Хейзел,

Мейпл,

Мейбл,

Джейд,

Бонни,

Фиона,

Поппи,

Долли,

Винни,

Эмбер,

Сэйди,

Тилли,

Мэгги,

Бейли,

Дейзи,

Лейла,

Рокси,

Сэсси,

Ривер,

Белла,

Саша,

Люси,

Олив,

Софи,

Фиби,

Эмма,

Элли,

Клео,

Лили,

Либи,

Арья,

Эбби,

Майя,

Перл,

Куки,

Лулу,

Лола,

Коко,

Кора,

Луна,

Руби,

Зоуи,

Рози,

Нала,

Гиги,

Скай,

Стар,

Итси,

Кета,

Юна,

Блю,

Иви. Однако помните, многие из популярных кличек также являются распространенными женскими именами. Если планируете выезжать с питомицей в англоговорящие страны, может возникнуть путаница. Популярные клички Традиционные украинские имена для сук: Плямка,

Кнопка,

Булька,

Белка,

Злата,

Ляля,

Дана,

Фаня,

Ружа,

Лапа,

Лиса,

Чапа, Зачастую такие имена встречаются у беспородных собак. Они могут показаться чересчур простыми, но на самом деле полностью отвечают требованиям к звучанию хорошей собачьей клички. Как приучить собаку к кличке Реакция на кличку — одна из первых команд, которую должна усвоить собака. Это основа тренировок послушания. Ведь если нельзя сдержать питомца с помощью поводка и ошейника или шлейки, остается лишь один способ защитить его от неприятностей —окликнуть по имени. Кличка — наиболее часто используемая команда. С ее помощью подзывают животное (когда вы называете имя питомца, он должен подойти к вам) или обращают его внимание (собака должна перевести взгляд на вас), например, чтобы что-то запретить либо похвалить. Вот несколько советов, как приучить собаку к кличке: Выберите тихое спокойное место — можно начинать занятия дома. Все члены семьи должны участвовать в тренировках, но по очереди. Следите, чтобы питомца ничего не отвлекало (звуки, запахи, посторонние животные и люди). Напольное покрытие должно быть нескользким и безопасным (не плитка и не ламинат, лучше — ковер или ковролин).

Произносите команду четко и эмоционально. Особенно это важно, если вы занимаетесь со щенком — в силу своего возраста он быстро отвлекается, поэтому важно привлечь его внимание и заинтересовать. Один из видов тренировки — игра в догонялки, которая очень нравится собакам.

Когда хвалите питомца, есть два варианта — либо он подходит к вам, либо вы — к нему. В последнем случае не нависайте над животным, а садитесь возле него.

На первых тренировках давайте лакомство каждый раз, когда собака выполняет команду. Затем чередуйте лакомство и словесную похвалу, постепенно уменьшая первое и увеличивая второе.

Альтернативой лакомств может быть сухой корм. Попробуйте сочетать дрессировку с приемом пищи (на протяжении тренировки животное съедает всю порцию). Занятия необходимо делать короткими, чтобы питомец не терял интерес. По окончании тренировки собака должна оставаться энергичной.

