Лишай – это обобщенное название дерматологических поражений, которые проявляются в раздражении кожного покрова и выпадении шерсти на пораженном участке. Зачастую лишай опасен не только для конкретной собаки, но и для других животных и даже людей.

Каждому владельцу питомца необходимо знать, как выглядит лишай у собак, чтобы своевременно выявить первые симптомы и обратиться за квалифицированной помощью.

Как собака может заразиться

Для ответа на этот вопрос важно понять природу лишая. Дерматофитозы – это грибковые инфекции, которым подвержены животные любой породы и возраста, а также люди. Грибок обычно передается через непосредственный контакт с больным животным. Кроме того, путем заражения способен стать предмет, который контактировал с больной собакой: ошейник, миска, лежанка или намордник. Подхватить грибковую инфекцию можно даже на улице через траву или почву.

Виды лишая у собак

Классификация дерматофитии основывается на характере возбудителя, поразившего организм животного. Зачастую выделяют два типа заболеваний:

трихофития,

микроспория.

Микроспория считается наиболее распространенной дерматофитной инфекцией, среди тех, с которыми может столкнуться владелец животного.

Сложно дать конкретный ответ на вопрос о том, как начинается лишай у собаки. Диагностикой дерматофитоза должен заниматься квалифицированный ветеринарный врач.

Симптомы лишая у собак

Микроспория представляет собой поверхностное повреждение волосяного покрова и верхнего слоя эпидермиса. В редких случаях наблюдается поражение когтей животного и глубоких тканей кожи.

Первый симптом, который сигнализирует о развитии заболевания, – это появление округлых участков без шерсти. Их поверхность покрывается корочками и шелушится, отдаленно напоминая по виду сигаретный пепел. Вырабатываемые грибами ферменты способствуют развитию воспалительного процесса на пораженном участке кожи и иногда могут становиться причиной зуда (тем не менее зуд при лишае обычно либо минимальный, либо и вовсе отсутствует).

Интенсивность проявления симптомов зависит от состояния здоровья вашего питомца и продолжительности воздействия возбудителя на организм.

Если вы заметили у собаки вышеуказанные симптомы, незамедлительно обратитесь к ветеринарному врачу. Не стоит заниматься диагностикой заболевания самостоятельно: проявление этих клинических симптомов может также сигнализировать о развитии любой формы фолликулита. Позвольте специалисту установить точный диагноз.

Что касается трихофитии, то в этом случае возбудитель воздействует непосредственно на сам волос, приводя к его выпадению. В месте поражения образовываются округлые безволосые очаги серого цвета, покрытые сухими чешуйками.

Наиболее частым местом локализации лишая выступает область головы и шеи, а также конечности животного. В особо запущенных случаях пораженные участки сливаются между собой, захватывая все большую площадь тела.

Иногда случается нагноение волосяных мешочков, в результате чего под корочкой скапливается гной. Также на пораженном участке возможно образование струпьев. Обратите внимание на питомца, если тот регулярно вылизывает или чешет определенную область своего тела.

Диагностика лишая у собак

Чтобы вовремя заметить первые симптомы дерматофитоза, рекомендуем регулярно осматривать животное на наличие подозрительных бесшерстных участков или ранок. Особенно внимательными следует быть с представителями длинношерстных пород, поскольку распознать появление кожного заболевания у них сложнее.

Лишай на носу у собаки – распространенное явление. Часто кожное поражение также локализуется на лапах и животе, в паховой области.

Задача владельца животного – вовремя отреагировать на малейшие изменения в поведении и самочувствии питомца. Если собака расчесывает пораженный участок тела, становится беспокойной или, наоборот, излишне апатичной, обязательно покажите ее специалисту. Только ветеринарный врач способен точно диагностировать видовую принадлежность возбудителя, который спровоцировал развитие кожного заболевания.

Как отличить лишай от аллергии у собак? Точный ответ может дать только квалифицированный специалист. Сотрудники ветеринарной клиники прибегают к трем наиболее распространенным способам диагностики лишая:

Микроскопия волосяного покрова. Из очага поражения берется шерсть для анализа под микроскопом.

Посев проб пораженного волосяного покрова на питательной среде. Этот метод диагностики считается наиболее точным, но и самым продолжительным по времени проведения (занимает порядка двух недель).

Использование лампы Вуда. Тело животного освещается специальной лампой, которая помогает выявить очаги развития болезнетворного грибка. Данная техника применяется в отдельных случаях для диагностики определенных видов грибка.

Кроме того, для понимания общей клинической картины ветеринарный врач может взять анализы крови и мочи. На основании полученных данных специалист может прописать мази, таблетки, шампуни, специальные средства по уходу за кожей. Самолечение нецелесообразно, поскольку терапевтические мероприятия отличаются в зависимости от видовой принадлежности возбудителя. Корректировать лечение допустимо только специалисту.

Как вылечить собаку

Лишай у собак, лечение в домашних условиях которого не рекомендуется, подразумевает использование целого комплекса мероприятий.

Питание собак во время лечения

Для поддержания общего здоровья питомца прибегают к полезному сбалансированному питанию.

По рекомендации ветеринара вы можете выбрать сбалансированные паштеты, влажные или сухие корма, которые содержат оптимальные пропорции полезных веществ для поддержания здоровья любимого питомца.

Наружные препараты

К сожалению, даже домашние животные не застрахованы от такого заболевания, как дерматофития. Лечение лишая у собак подразумевает использование наружных препаратов. Какие именно, определяется индивидуально, в соответствии с результатами проведенного диагностического исследования. Врач может назначить следующие средства:

мази и крема;

спреи;

шампуни;

специальные растворы.

Для впитывания мази, крема или спрея необходимо в среднем от 30 до 40 минут. Как вариант, можно использовать специальный воротник, который ограничивает возможные слизывания или выкусывания мест нанесения лекарственного препарата.

Препараты внутреннего применения

В тех случаях, когда тело собаки поражено многочисленными очагами грибковой инфекции, ветеринарный врач может прибегнуть к препаратам системного применения. Назначать лекарства самостоятельно категорически запрещено, поскольку это может не только не возыметь должного эффекта, но и ухудшить состояние животного.

Список лекарств и дозировка рассчитывается индивидуально. Чаще всего прибегают к комплексной терапии, которая включает использование антигрибковых и антибактериальных средств.

Для повышения эффективности лечения рекомендуется ограничить передвижение питомца по квартире и не выпускать его на улицу, чтобы предотвратить распространение грибковой инфекции. Также важно устранить все возможные контакты с другими животными и людьми. В последнем случае исключение составляют лишь специалисты, которые непосредственно проводят медицинские манипуляции.

Не забывайте о регулярной обработке пространства, где обитает собака, и личных предметов питомца: лежанки, ошейника, игрушек, поводка и других вещей. Дезинфекции необходимо подвергнуть также мебель, ковры и все предметы интерьера во избежание повторного заражения.