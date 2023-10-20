К группе короткошерстных относятся разные породы – бойцовские, сторожевые, декоративные, гончие. Но у всех животных есть объединяющий признак. Это короткая, плотно прилегающая к коже шерсть. Собаки с короткой шерстью подойдут тем людям, которые не хотят тратить много времени на уход за питомцем, ведь вычесывать их придется не чаще раза в неделю. Также считается, что они меньше линяют.

История выведения

Пес был рядом с человеком еще до возникновения земледелия и прошел с ним бок о бок через века. Вопрос селекции заинтересовал ученых в конце 19 века, что стало началом выведения многих популярных сейчас пород.

Маленькие породы короткошерстных собак

Такие питомцы идеальны для содержания в квартире, ведь их вес не превышает 10 кг.

Чихуахуа

Предками чихуахуа были течичи, которые служили индейцам племени Тольтеки. Характерные особенности – гордый и независимый нрав, храбрость и уверенность в себе. Чихуахуа очень переборчивы в еде, ведут малоподвижный образ жизни, предпочитая проводить большую часть времени лежа на руках у хозяина. Склонны к набору лишнего веса, чего можно избежать при выборе правильно сбалансированного рациона.

Французский бульдог

Французский бульдог появился в конце 19 века во Франции. Сперва таких миниатюрных собачек заводили для своих детей торговцы, но очень быстро они привлекли внимание высшего общества, а в 1898 году были признаны официально. Бульдоги дружелюбны, обладают веселым нравом, активны и любят играть. Но они имеют чувствительный опорно-двигательный аппарат и кожу.

Такса

С немецкого языка «такса» (Dachshund) дословно переводится как «собака для охоты на барсука», ведь ее начали выводить именно для норной охоты. Стоит учитывать особенности строения тела таксы – за счет коротких лап и длинной спины на позвоночник приходится львиная доля нагрузки.

Карликовый пинчер

Страной происхождения считается Германия. Впервые карликовый пинчер был представлен в 1900 году на выставке. Пинчеры служили для охраны жилищ, сараев и конюшен от крыс. Они отличаются жизнерадостным характером, дружелюбны, легко поддаются дрессировке, не привередливы к условиям содержания. Слабость миниатюрного пинчера – боязнь холода.

Мопс

Родина мопсов – Китай. В Европе они появились только в 16 веке и до середины 19 века разводились в палевом окрасе. В 1877 году с Востока была привезена пара черных щенков, а сегодня существуют мопсы четырех разных окрасов.

Мопс пользуется популярностью благодаря своей бархатистой шерсти, интеллекту и хорошей адаптации к любым условиям содержания.

Русский той

В начале 20 века в России были популярны той-терьеры, но после революции их разведение прекратилось. В середине столетия селекционеры решили возобновить разведение. Так появился русский той, который был признан в 2006 году.

Той — чудесный друг, он обладает чутким, ласковым характером, очень предан владельцу. Немного переборчив в еде, ему подходит питание с высокой вкусовой и ароматической привлекательностью.

Средние породы короткошерстных собак

В этой категории — собаки с короткой шерстью весом от 11 до 25 кг.

Стаффордширский терьер

Родиной стаффордширского терьера стала Америка. До середины 1930-х годов его не отделяли от питбуля, и лишь в 1936 году официально был зарегистрирован стаффордширский терьер. Эти красивые и сильные животные в Европе вызвали настоящий фурор, но из-за агрессивности некоторых из них стаффы были запрещены к разведению в ряде стран.

Стаффы отличаются энергичностью и готовностью гулять на улице в любую погоду, они легко поддаются обучению.

Шарпей

Псы с десятками складок кожи на теле жили еще в Древнем Китае. По непонятным причинам разведение шарпеев на их родине прекратилось, но благодаря усилиям заводчика из Гонконга в 1973 году несколько особей были вывезены в США. Шарпеи удивляют своей уравновешенностью, они быстро привязываются к дому и хозяину, но вместе с тем не переносят одиночества и хотят внимания.

Лабрадор

Родина лабрадоров — остров Ньюфаундленд. Питомцев с похожими внешними данными заводили рыбаки. Лабрадоры считаются хорошими компаньонами и помощниками, но также их часто заводят семьи с маленькими детьми. Лабрадоры обожают прогулки, с удовольствием плавают в воде.

Лабрадор ретривер имеет врожденную склонность к ожирению. Его питание должно иметь хорошо сбалансированную калорийность, чтобы избежать этой проблемы. Рацион LABRADOR RETRIEVER ADULT для взрослых собак породы лабрадор-ретривер поддерживает защитные свойства кожи, а благодаря кислотам ЭПК и ДГК происходит поддержание здоровья суставов. Крокета эксклюзивной формы стимулирует разгрызание, что замедляет процесс поедания кусочков и улучшает переваривание пищи.

Далматинец

Далматинцы издавна жили в Хорватии, а в Европе появились лишь в начале 20 века. Учитывая оригинальный окрас, их поначалу использовали, как некое украшение дорогих карет, поэтому они быстро получили прозвище «каретные» или «кучерские». Далматинцы отличаются добродушием и не конфликтностью, хорошо поддаются дрессировке. Их слабое место – чувствительная кожа и заболевания мочеполовой системы.

Боксер

Эта порода берет свое начало еще со времен древнего Рима, а ее предком был брабантский боевой пес. Боксер признан официально в 1950 году и стал использоваться в качестве служебной собаки. За счет хорошо развитой мускулатуры выдерживает длительные тренировки, послушный, уравновешенный.

Boxer Adult для взрослых собак породы боксер содержит адаптированное количество белка, что хорошо поддерживает мышечную массу животного. Баланс таурина, ЭПК и ДГК поддерживает нормальную работу сердца. Комплекс антиоксидантов помогает нейтрализовать свободные радикалы и их действие на организм.

Басенджи

Басенджи почитали еще во времена фараонов. В Европе они появились в 1895 году, а чуть позже — и в Америке. Отличаются активным и своенравным характером. Главная особенность басенджи – внешность. Кончик хвоста и лап, грудная клетка и шея у чистопородных представителей всегда белые.

Большие породы короткошерстных собак

К ним относятся гладкошерстные собаки

Немецкий дог

Дог официально признан в 1880 году в Германии. Использовался во время охоты для загона добычи, считается хорошим охотником и сейчас. Имеет уравновешенный характер, очень привязан к своей семье и хозяину. Имеет склонность к чувствительному пищеварению, болезнями суставов и сердца.

Ротвейлер

Считается, что ротвейлеры сопровождали римских легионеров во время походов. В 1910 году ротвейлер получил статус самостоятельной породы и стал использоваться в служебных и охранных целях.

Ротвейлеры имеют универсальную конституцию тела, очень выносливы, нуждаются в длительных прогулках и тренировках. Имеют предрасположенность к заболеваниям сердца.

Африканский бурбуль

Бурбули — это родственники древних мастифов. Впервые их разведением заинтересовались заводчики из ЮАР, и сформировать породу было совсем не сложно. На момент селекции все особи имели схожие отличительные черты и окрас. Бурбулей используют для охраны и в служебных целях, они уравновешены, имеют хорошую реакцию и скорость. С бурбулем важно много гулять, и в целом он не подходит для содержания в квартире.

Бордоский дог или французский мастиф

Мастифы были почитаемы в Древнем Египте и Персии, а в Европу их завезли кельтские племена еще до начала нашей эры. Собак этой породы использовали для охраны скота и жилищ от диких животных. Мастифы слегка неповоротливы и медлительны, но в нужный момент могут быть ловкими и быстрыми. Из-за крупных габаритов средняя продолжительность жизни составляет 7-9 лет.

Аргентинский дог

Основатель породы, доктор Антонио Мартинес, задался целью вывести животное, способное устоять в схватке с пумой. Поэтому аргентинский дог отличается выносливостью и смелостью наряду с уравновешенностью. Мощное телосложение оказывает дополнительную нагрузку на суставы, что с возрастом может вызывать заболевания суставов.

Доберман

В середине 19 века в Германии заводчик Фридрих Доберман начал выводить «идеального», по его мнению, пса, способного охранять пастбища и скот. И это у него вполне получилось: доберманов за их сторожевые навыки и стрессоустойчивость взяли на службу в полицию.

Доберманы имеют довольно плотную конституцию тела, но в то же время грациозны и подвижны. Они не конфликтны, хорошо поддаются дрессировке. Могут иметь заболевания суставов.

Особенности бесшерстных собак

Уход за бесшерстной собакой может показаться простым, но это только на первый взгляд. Да, шерсти на ковре и мебели у вас не будет, также питомца не придется водить к грумеру, но есть ряд нюансов, которые важны при содержании такого животного:

Таким собакам обычно требуется купание чаще, чем собакам с шерстью. В среднем это раз в 1-2 недели.

Весной, летом и ранней осенью кожу собаки могут обжечь солнечные лучи, поэтому гулять стоит не в период солнцепека.

С наступлением холодов необходимо выходить на прогулки в теплой одежде, а иногда и обуви, чтобы избежать переохлаждения.

Важно учитывать, что бесшерстная собака требует тщательно сбалансированного рациона, ведь ей нужно поддерживать температуру тела и мышечную массу, а кожа должна получать важные питательные вещества для обеспечения барьерной функции. Также для таких собак имеет большое значение ежедневная физическая активность, что будет препятствовать набору лишнего веса.