Согласно опросам украинских социологов, каждый пятый житель города держит в своей квартире собаку, а в сельской местности этот показатель еще выше. Вы тоже решили завести щенка? Мы подготовили рейтинг наиболее распространенных пород собак с кратким описанием их характера и особенностей.

Топ-10 самых популярных пород собак в Украине

Чаще всего украинцы заводят собак малых и средних размеров, ведь за ними легче ухаживать. Крупные собаки составляют треть от общего числа домашних питомцев в Украине. Они требуют постоянных дрессировок и больше места в квартире (или вольер в загородном доме). Итак, ниже мы представляем рейтинг популярных пород собак в Украине.

Хаски

У хаски крепкий скелет, но вместе с тем собаки такой породы грациозны и подвижны. Окрас шерсти может быть любой – от угольно-черного до белоснежного. Глаза голубые или карие, но встречаются особи и с глазами разного цвета.

Хаски станет чудесным компаньоном и другом для каждого члена семьи. Использовать его для охраны территории не получится – собака такой породы не агрессивна и не подозрительна. Хаски отличаются высокими интеллектуальными способностями, и одновременно у них сильно развиты инстинкты.

Гладкошерстная такса

Таксы низкорослые, высота в холке взрослой особи составляет около 15 см или немного больше. У них крепкое телосложение и мускулатура. Шерсть короткая, плотно прилегающая.

Таксы независимые и гордые, требуют внимания и постоянного общения с членами семьи. Активны, любят игры и долгие прогулки. Их потребность что-то тащить, разрывать и рыть ямы может вызвать некоторые сложности при содержании в квартире, поэтому нужно проявить терпение и уделить время хорошей дрессировке. Ладят только с членами своей семьи и животными, проживающими на их территории.

Лабрадор ретривер

У лабрадора крепкое строение тела, шерсть густая, палевого, светло- или темно-коричневого оттенка. Собака этой породы отличается замечательным характером и умом, быстро запоминает команды, прекрасно ладит с детьми, готова идти за своим хозяином куда угодно, любит долгие прогулки. Одновременно с этим лабрадор требует личного пространства и хорошего ухода. Собаку желательно вычесывать несколько раз в неделю. Лабрадоры обладают отличным аппетитом, поэтому при несбалансированном рационе склонны набирать лишний вес.

Бигль

У бигля аккуратное атлетическое телосложение. Возможен разный окрас, но кончик хвоста обязательно должен быть белым. Собаки этой породы отличаются спокойным и добродушным нравом, они неконфликтны, отлично уживаются с другими животными, лояльны к детям. Но стоит учитывать, что им необходима ежедневная физическая нагрузка. Также бигли обожают преследовать добычу, поэтому во время свободного выгула без поводка могут увлечься охотой и потеряться.

Чихуахуа

Чихуахуа – наверное, самые популярные маленькие собаки в мире. Вес взрослой особи не превышает 3 кг. Питомцы этой породы отличаются миниатюрным размером, передние и задние лапы тонкие, мордочка острая. Есть два типа чихуахуа – гладкошерстные и длинношерстные.

У каждого чихуахуа свой темперамент, поэтому дать какие-то общие характеристики сложно. Питомец требует личного пространства, но ему будет комфортно и в небольшой квартире. Не всегда с удовольствием выходит на прогулку, особенно в холодное время года. Поэтому хозяева часто приучают животное к лотку. Чихуахуа переборчивы в еде. Продолжительность жизни – в среднем 10-12 лет.

Джек-рассел терьер

Джек-рассел считается, возможно, самой неугомонной собакой среди малых пород. У него коренастое тело, шерсть густая, не прилегающая к коже. В окрасе должен преобладать белый цвет, допускаются черные или рыжие отметины.

Джек-рассел стремится постоянно выслеживать добычу. При этом объектом охоты могут стать не только животные или птицы. Требует постоянного внимания и ежедневных физических нагрузок, а также частого выгула.

Немецкая овчарка

Преданный друг, надежный сторож, верный компаньон – все это характеризует овчарку. Имеет крепкую конституцию тела. Шерсть может быть разных окрасов.

Немецкая овчарка – распространенная порода собак благодаря своему интеллекту и способности быстро обучаться. Питомец быстро запоминает команды и обожает продолжительные тренировки. Овчарки терпеливы и сдержанны, полностью посвящают себя хозяину, не ревнивы.

Кокер-спаниель

У кокер-спаниеля аккуратное телосложение, среднеразвитая мускулатура, густая и длинная шерсть. Окрас однотонный, возможны белые пятна на груди. Собака наделена отличным нюхом, хорошо берет след и может долго преследовать добычу по запаху. Кокер-спаниели ласковые и открытые, преданны своей семье. Неагрессивные, уживаются с другими животными, обожают играть с детьми.

Французский бульдог

Французский бульдог – собака небольшого размера с развитой мускулатурой, коренастая и плотно сбитая. Окрас может быть палевым, тигровым или черным, допускаются небольшие белые отметины.

Миниатюрные бульдоги очень дружелюбны, обладают веселым и ласковым нравом. Они обожают играть с детьми, абсолютно неагрессивные и безобидные. Не требуют частого и продолжительного выгула. Однако во время дрессировок показывают свой характер и упрямятся.

Мальтипу

Наш рейтинг популярности пород собак в Украине закрывает мальтипу, который стремительно набирает распространение. Эта порода – результат скрещивания той-пуделя и мальтийской болонки.

Мальтипу – собака с «игрушечной» внешностью и веселым нравом. Представители породы отличаются небольшими размерами (до 30 см) и весом (до 6 кг). Хорошо поддаются дрессировке, но начинать лучше как можно раньше (так у собаки быстрее сформируется привычка обучаться).

Топ-10 самых популярных собак в мире

Некоторые породы популярны как в Украине, так и во многих других странах. Например, кокер-спаниели и джек-рассел-терьеры пользуются повышенным вниманием в Европе и США. Ниже список других пород, кроме двух вышеуказанных, которые тоже получили широкое распространение в мире.