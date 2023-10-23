Лакомства для собак

Многие владельцы хотели бы знать, какое лакомство давать собаке при дрессировке.

По мнению опытных кинологов, вопрос следует ставить иначе: есть ли лакомства, которые можно использовать как форму поощрения при дрессировке? Безусловно, существуют линейки специализированных низкокалорийных продуктов. Их рекомендуется использовать во время обучения щенка или взрослой собаки. Уникальный состав таких продуктов помогает поддерживать баланс питательных веществ в рационе животного.

Кроме этого, вы можете использовать привычные для питомца лакомства. Но суточную норму, которое животное получает во время основного кормления, следует уменьшить.

Еще одно правило: нельзя угощать собаку лакомствами с хозяйского стола. Исключение – продукты, адаптированные к особенностям питания собаки. Например, нежирная отварная говядина или индейка без соли и специй. Также подойдут субпродукты: печень, сердце, желудки и прочее.

Необходимы ли вашему питомцу лакомства?

Рацион собаки довольно консервативен. Для нормальной работы всего организма животное нужно кормить пищей, которая полностью удовлетворяет его потребности в питательных компонентах. Учитывайте возраст, физиологическое состояние, активность и условия жизни питомца.

Современные линейки кормов для домашних животных разрабатываются ведущими технологами с участием ветеринарных врачей. Этот факт, а также годы тестирования продукции могут свидетельствовать о том, что готовый корм соответствует высоким стандартам качества.

Какое лакомство давать собаке? Если рацион вашего питомца был предварительно согласован с ветеринарным врачом и пища полностью удовлетворяют возрастные потребности собаки, необходимости в лакомствах нет. Использовать их можно лишь как меру поощрения при дрессировке (хотя во время тренировок также используют обычную порцию еды животного) или для времяпрепровождения собаки. В последнем случае отдают предпочтение долгоиграющим лакомствам и игрушкам с лакомствами внутри: мячикам-лабиринтам, нюхательным коврикам, игрушкам-головоломкам (например, «Конг»).

Почему нельзя поощрять животное едой с вашего стола?

Некоторые владельцы уверены, что кусочек сосиски – это отличная возможность поощрить питомца за хорошее поведение. На самом деле такое лакомство может принести дополнительные хлопоты. Чтобы собака как можно реже выпрашивала еду со стола, никто из членов семьи и гостей никогда не должен ей ничего давать со своей тарелки.

Важно, чтобы в сознании собаки не возникало путаницы между ее лакомствами и едой владельца. В качестве поощрения питомца можно выбрать продукцию ROYAL CANIN Educ. Эти крокеты предназначены для использования во время дрессировки.

Энергетическая ценность одной крокеты – приблизительно 3 ккал. Продукт практически не оказывает влияния на суточную калорийность рациона вашего питомца. На первых занятиях животное поощряют лакомством за каждую правильно выполненную команду. А более «опытным» собакам рекомендуется давать одну крокету за серию команд.

Допустимое количество лакомства в день

Для того чтобы рассчитать оптимальное количество крокет в сутки, можно воспользоваться следующей информацией:

маленькие породы (весом до 10 кг) – не более 10 крокет в день;

средние породы (от 10 до 25 кг) – не более 20 крокет в сутки;

крупные породы (от 25 до 45 кг) – до 30 крокет;

гигантские породы (более 45 кг) – до 40 крокет.

В составе крокет ROYAL CANIN Educ – пшеничная клейковина, белки животного происхождения и минеральные компоненты, благодаря чему они хорошо усваиваются. Употребление крокетов благоприятно влияет на работу желудочно-кишечного тракта вашего питомца.

Другие варианты поощрения при дрессировке

Поощрение лакомствами является наиболее эффективным способом подкрепления действий собаки, поскольку удовлетворяет ее главную жизненную потребность – в еде. Но давайте немного углубимся в психологию животного. Кроме пищи, ваш питомец нуждается и в социальных связях.

Тактильный контакт, одобрительный тон общения, а также покупка игрушек – вот примеры того, как вы можете поблагодарить питомца за плодотворную тренировку. Во время дрессировки не прибегайте к помощи одних лишь лакомств, используйте поглаживание, разговаривайте с животным. Так вы сформируете в сознании питомца более устойчивую связь. Также всегда помните, что собаки любят делать то, что нравится их владельцам.

Залог успешной дрессировки – доверие между человеком и его питомцем. Животное должно четко понимать, что хочет от него владелец. Не нужно кричать, нервничать и тем более бить собаку: каждую команду учат постепенно, понемногу добавляя внешние раздражители, усложняя процесс и уменьшая количество похвалы. С пониманием относитесь к своему питомцу – если он устал, тренировку не начинают. Также каждое занятие должно заканчиваться на пике интереса собаки к процессу.

Составьте размеренный график тренировок и не пытайтесь обучить животное всему сразу. Если вы заметили, что какие-то команды собака выполняет с большим энтузиазмом, чередуйте их с теми, которые даются с трудом.

Обучите питомца правилам поведения дома и на улице (например, не подбирать что-либо, не убегать, откликаться на команду «ко мне»). Плохое поведение пресекайте уверенным строгим голосом сразу же (чтобы животное смогло связать вашу реакцию со своим поведением), но не повышайте тон и не причиняйте питомцу физический вред. Собака должна видеть в вас напарника и чувствовать себя равноправным членом семьи.