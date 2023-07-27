Babydog Milk

Babydog Milk

порошок корм для собак

Полнорационный заменитель молока для щенков в период от рождения до отъема

Доступные размеры

1 x 400g

Гармоничный рост

Для устойчивого и гармоничного роста щенка состав Babydog milk максимально приближен к составу сучьего молока.

Здоровое пищеварение

Babydog milk содержит тщательно отобранные ультрапереваримые протеины, а также лактозу в таком количестве, что максимально соответствует содержанию её в сучьем молоке. Состав заменителя молока соответствует особенностям пищеварительной системы щенка, поскольку данный продукт не содержит крахмал (у очень маленьких щенков не вырабатывается достаточно фермента для расщепления крахмала). Кишечная флора щенка развивается постепенно в течение нескольких недель. Добавление пребиотиков (ФОС) способствует поддержанию здорового пищеварения.

Растворимое молоко

Благодаря своей эксклюзивной формуле, Babydog milk полностью растворяется, без осадка, образуя однородную жидкость (см.инструкцию по приготовлению).

Обогащён ДГК

Нервная система щенка продолжает беспрерывно развиваться после рождения. ДГК, содержащаяся в натуральном сучьем молоке, способствует развитию когнитивных функций.

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году