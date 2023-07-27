Здоровое пищеварение

Babydog milk содержит тщательно отобранные ультрапереваримые протеины, а также лактозу в таком количестве, что максимально соответствует содержанию её в сучьем молоке. Состав заменителя молока соответствует особенностям пищеварительной системы щенка, поскольку данный продукт не содержит крахмал (у очень маленьких щенков не вырабатывается достаточно фермента для расщепления крахмала). Кишечная флора щенка развивается постепенно в течение нескольких недель. Добавление пребиотиков (ФОС) способствует поддержанию здорового пищеварения.