Babydog Milk
порошок корм для собак
Полнорационный заменитель молока для щенков в период от рождения до отъема
Доступные размеры
1 x 400g
Гармоничный рост
Для устойчивого и гармоничного роста щенка состав Babydog milk максимально приближен к составу сучьего молока.
Здоровое пищеварение
Babydog milk содержит тщательно отобранные ультрапереваримые протеины, а также лактозу в таком количестве, что максимально соответствует содержанию её в сучьем молоке. Состав заменителя молока соответствует особенностям пищеварительной системы щенка, поскольку данный продукт не содержит крахмал (у очень маленьких щенков не вырабатывается достаточно фермента для расщепления крахмала). Кишечная флора щенка развивается постепенно в течение нескольких недель. Добавление пребиотиков (ФОС) способствует поддержанию здорового пищеварения.
Растворимое молоко
Благодаря своей эксклюзивной формуле, Babydog milk полностью растворяется, без осадка, образуя однородную жидкость (см.инструкцию по приготовлению).
Обогащён ДГК
Нервная система щенка продолжает беспрерывно развиваться после рождения. ДГК, содержащаяся в натуральном сучьем молоке, способствует развитию когнитивных функций.
|Возраст
|Количество кормлений в день
|Mini
|Medium
|Maxi
|Giant
|1 неделя
|8
|3-10 мл
|5-20 мл
|10-25 мл
|15-35 мл
|2 неделя
|5
|10-30 мл
|15-50 мл
|30-70 мл
|40-80 мл
|3 неделя
|4
|20-50 мл
|35-90 мл
|60-120 мл
|85-125 мл
|4 неделя
|4
|25-60 мл
|45-125 мл
|90-170 мл
|120-190 мл