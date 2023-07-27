Chihuahua Adult

Chihuahua Adult

сухой корм для собак

Чихуахуа Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.

Доступные размеры

500g

1.5kg

Высокая вкусовая привлекательность

Рацион CHIHUAHUA ADULT удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря комбинации трех факторов: адаптированные размер и форма крокеты, эксклюзивная формула и специально подобранные ароматы.

Уменьшение объема и запаха фекалий

Формула рациона помогает уменьшить запах и объем фекалий.

Здоровье зубов

Рацион способствует уменьшению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Эксклюзивный дизайн крокеты: особые миниатюрные челюсти

Эксклюзивная крокета, адаптированная для маленьких челюстей собак породы чихуахуа.

Dénomination emballageIncorporation de matière recycléeRecyclabilitéPossibilité de réemploi/réemploi de l'emballagePrésence de substances dangereusesBonus éco-organisme CITEOMalus éco-organisme CITEO
Sac 500 gCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 1,5 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--
Sac 3 kgCet emballage ne contient pas de matière recycléeEmballage non recyclableNon0--

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году