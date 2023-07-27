Chihuahua Adult
сухой корм для собак
Чихуахуа Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы чихуахуа в возрасте от 8 месяцев.
Доступные размеры
500g
1.5kg
Высокая вкусовая привлекательность
Рацион CHIHUAHUA ADULT удовлетворяет аппетит чихуахуа благодаря комбинации трех факторов: адаптированные размер и форма крокеты, эксклюзивная формула и специально подобранные ароматы.
Уменьшение объема и запаха фекалий
Формула рациона помогает уменьшить запах и объем фекалий.
Здоровье зубов
Рацион способствует уменьшению образования зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Эксклюзивный дизайн крокеты: особые миниатюрные челюсти
Эксклюзивная крокета, адаптированная для маленьких челюстей собак породы чихуахуа.
Рис, кукуруза, дегидратированные протеины мяса птицы, изолят растительных протеинов*, животные жиры, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, растительная клетчатка, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 30500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 43 мг; йод - 4,3 мг; медь- 13 мг; марганец - 56 мг; цинк - 140 мг; сeлeн - 0,09 мг; технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 5 г; сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 28%; сырой жир - 16%; сырая зола - 5,1%; сырая клетчатка - 2,1%; пентанатрий трифосфат - 3,5 г/кг.
*L.I.P. - протеины, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|1 кг
|19 г (2/8)
|23 г (2/8)
|2 кг
|36 г (3/8)
|42 г (4/8)
|3 кг
|45 г (4/8)
|54 г (5/8)
|3, 5 кг
|52 г (5/8)
|62 г (6/8)
|мерный стакан 240 мл - 86 г
|Dénomination emballage
|Incorporation de matière recyclée
|Recyclabilité
|Possibilité de réemploi/réemploi de l'emballage
|Présence de substances dangereuses
|Bonus éco-organisme CITEO
|Malus éco-organisme CITEO
|Sac 500 g
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 1,5 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-
|Sac 3 kg
|Cet emballage ne contient pas de matière recyclée
|Emballage non recyclable
|Non
|0
|-
|-