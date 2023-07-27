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Dachshund Adult

Dachshund Adult

Сухой корм для собак

Даксхунд Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы такса в возрасте от 10 месяцев

Доступные размеры

1.5kg

Поддержание здоровья костей и суставов

Рацион DACHSHUND ADULT способствует поддержанию здоровья костей и суставов таксы благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эксклюзивная формула рациона также помогает поддерживать оптимальный вес.

Тонус мышц

Рацион помогает поддерживать тонус мышц таксы.

Эксклюзивный дизайн крокеты

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

Эксклюзивная крокета

Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году