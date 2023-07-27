Dachshund Adult
Сухой корм для собак
Даксхунд Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы такса в возрасте от 10 месяцев
Доступные размеры
1.5kg
Поддержание здоровья костей и суставов
Рацион DACHSHUND ADULT способствует поддержанию здоровья костей и суставов таксы благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора. Эксклюзивная формула рациона также помогает поддерживать оптимальный вес.
Тонус мышц
Рацион помогает поддерживать тонус мышц таксы.
Эксклюзивный дизайн крокеты
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Эксклюзивная крокета
Рацион помогает уменьшить образование зубного камня благодаря содержанию хелаторов кальция.
Рис, дегидратированные протеины мяса птицы, изолят протеинов растительного происхождения*, гидролизат белков животного происхождения, животные жиры, растительная клетчатка, свекольный жом, рыбий жир, соевое масло, минеральные вещества, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 31 500 MO; витамин D3 - 800 MO; E1 (железо) - 35 мг; E2 (йод) – 3,6 мг; E4 (медь) - 11 мг; E5 (марганец) - 46 мг; E6 (цинк) - 139 мг; E8 (селен) - 0,07 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 28%; сырой жир - 14%; сырая зола – 6,4%; сырая клетчатка – 2,9%; на 1 кг: кальций - 8 г; фосфор - 6,6 г; пентанатрий трифосфат – 3,5 г.
* L.I.P. - белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Нормальная активность
|Повышенная активность
|2 кг (сухий корм + пауч 1/4)
|31 г +3/8
|37 г +4/8
|5 кг (сухий корм + пауч 1/4)
|72 + 1
|86 г +1+1/8
|8 кг (сухий корм + пауч 1/2)
|97 г + 1+2/8
|115 г +1+4/8
|10 кг (сухий корм + пауч 1/2)
|118 г +1+4/8
|140 г +1+ 7/8
|мерний стакан 240 мл - 88 г