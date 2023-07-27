Регистрируйся и получай скидку 15% в официальном интернет-магазине

Зарегистрироваться
French Bulldog Adult

French Bulldog Adult

Сухой корм для собак

Френч Бульдог Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы французский бульдог в возрасте от 12 месяцев.

Доступные размеры

3kg

Поддержание мышечной массы

FRENCH BULLDOG ADULT способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию белка (26%). Рацион также содержит L- карнитин.

Здоровье кожи

Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).

Уменьшение запаха фекалий

Рацион способствует уменьшению ферментации в кишечнике, провоцирующей расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах фекалий.

Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов

Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы французский бульдог и стимулирования его к разгрызанию.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt

Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году