French Bulldog Adult
Сухой корм для собак
Френч Бульдог Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак породы французский бульдог в возрасте от 12 месяцев.
Доступные размеры
3kg
Поддержание мышечной массы
FRENCH BULLDOG ADULT способствует поддержанию мышечной массы благодаря адаптированному содержанию белка (26%). Рацион также содержит L- карнитин.
Здоровье кожи
Рацион помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи в целом (ЭПК и ДГК).
Уменьшение запаха фекалий
Рацион способствует уменьшению ферментации в кишечнике, провоцирующей расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах фекалий.
Эксклюзивный дизайн крокеты: особые челюсти брахицефалов
Крокета, специально разработанная для облегчения захвата собакой породы французский бульдог и стимулирования его к разгрызанию.
Рис, пшеница, животные жиры, дегидратированные протеины свинины, изолят растительных протеинов*, дегидратированные протеины мяса птицы, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, минеральные вещества, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A – 30 500 ME; витамин D3 - 800 ME; Е1 (железо) - 47 мг; Е2 (йод) – 4,7 мг; Е4 (медь) – 15 мг; Е5 (марганец) - 61 мг; Е6 (цинк) - 142 мг; Е8 (сeлeн) - 0,1 мг; L-карнитин – 100 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения – 10 г. Сенсорные добавки: экстракт чая (источник полифенолов) - 150 мг. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 26%; сырой жир - 18%; сырая зола - 6%; сырая клетчатка - 1,3%; ЭПК/ДГК - 0,4%.
*L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес собаки
|Нормальная активность
|м.с
|Повышенная активность
|м.с
|8 кг
|111 г
|1+3/8
|129 г
|1+4/8
|9 кг
|122 г
|1+4/8
|141 г
|1+5/8
|10 кг
|132 г
|1+5/8
|152 г
|1+6/8
|11 кг
|141 г
|1+5/8
|164 г
|1+6/8
|12 кг
|151 г
|1+6/8
|175 г
|2+1/8
|14 кг
|169 г
|2
|196 г
|2+3/8
|-
|-
|-
|-
|мерний стакан 240 мл - 84 г