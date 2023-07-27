French Bulldog Puppy
Сухой корм для собак
Френч Бульдог Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы французский бульдог до 12 месяцев
Доступные размеры
1kg
10kg
Поддержание иммунитета
Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион FRENCH BULLDOG PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.
Здоровье пищеварительной системы
Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.
Здоровье кожи
Эта формула помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи.
Эксклюзивная крокета: особые челюсти брахицевалов
Крокета специально разработана для облегчения захвата щенком французского бульдога и стимулирования его к разгрызанию.
|Возраст
|Вес взрослой собаки 8 кг
|Вес взрослой собаки 10 кг
|Вес взрослой собаки 14 кг
|2 месяца
|122 г (1+2/8)
|144 г (1+ 4/8)
|182 г (1+7/8)
|3 месяца
|143 г (1+4/8)
|169 г (1+6/8)
|215 г (2+1/8)
|4 месяца
|152 г (1+4/8)
|180 г (1+7/8)
|230 г (2+3/8)
|5 месяцев
|154 г (1+5/8)
|183 г (1+7/8)
|235 г (2+3/8)
|6 месяцев
|153 г (1+4/8)
|182 г (1+7/8)
|234 г (2+3/8)
|7 месяцев
|138 г (1+3/8)
|165 г (1+5/8)
|217 г (2+2/8)
|9 месяцев
|110 г (1+1/8)
|131 г (1+3/8)
|185 г (1+7/8)
|11 месяцев
|French Bulldog Adult
|129 г (1+2/8)
|166 г (1+6/8)
|12 месяцев
|French Bulldog Adult
|French Bulldog Adult
|French Bulldog Adult
|-
|-
|-
|мерний стакан 240 мл - 98 г