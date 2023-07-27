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French Bulldog Puppy

French Bulldog Puppy

Сухой корм для собак

Френч Бульдог Паппи. Полнорационный сухой корм для щенков породы французский бульдог до 12 месяцев

Доступные размеры

1kg

10kg

Поддержание иммунитета

Рост - важный этап в жизни собаки: это время больших перемен, открытий и новых знакомств с окружающим миром. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается. Рацион FRENCH BULLDOG PUPPY помогает поддерживать систему естественной защиты организма щенка благодаря комплексу антиоксидантов, содержащему в том числе витамин Е.

Здоровье пищеварительной системы

Комбинация нутриентов, высокоусвояемого белка (L.I.P.*) и пребиотиков (ФОС) для поддержания здорового пищеварения и баланса кишечной флоры, способствующей оптимальной консистенции фекалий. *L.I.P.: белки, отобранные по принципу оптимальной усвояемости.

Здоровье кожи

Эта формула помогает поддерживать барьерную функцию кожи (эксклюзивный комплекс) и здоровье кожи.

Эксклюзивная крокета: особые челюсти брахицевалов

Крокета специально разработана для облегчения захвата щенком французского бульдога и стимулирования его к разгрызанию.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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Забота о здоровье и благополучии домашних животных

Создание ценности для всей нашей экосистемы

Обязательства по достижению углеродной нейтральности к 2025 году